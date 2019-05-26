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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос.Дети»
После скандала с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой «Первый канал» объявил победителями проекта «Голос.Дети» всех финалистов
Фото: Вадим Тараканов/ ТАСС

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поздравила победителей шоу «Голос. Дети» и поблагодарила своих подписчиков в Instagram и друзей за голоса и поддержку.

«С победой! Команда «Голос.Дети 6», вместе мы — сила!» — написала Абрамова.

Она также поблагодарила «Первый канал», а также всех, кто работал с ней над проектом «Голос.Дети». «Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — заявила дочь Алсу.

Общество
Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», в котором по итогам голосования зрителей победила Абрамова. Такое решение приняли после того, как компания Group-IB, занимавшаяся расследованием в связи с подозрениями в накрутке, сообщила, что выявила автоматизированную отправку СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала Абрамова.

По оценке Group-IB, таким образом она получила более 38 тыс. голосов, стоимость накрутки компания оценила в 2,28–3,04 млн руб.

В пятницу, 24 мая, на «Первом канале» вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Абрамову. Дочь Алсу не участвовала в спецвыпуске, обращаясь к ней, Эрнст отметил, что она остается «частью семьи» шоу.

Теги: «Голос»
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Все победители шоу «Голос. Дети» получат по 1 млн руб.
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Эрнст обратился к дочери Алсу при подведении итогов шоу «Голос. Дети»
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Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос. Дети»
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