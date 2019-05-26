Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос.Дети»

После скандала с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой «Первый канал» объявил победителями проекта «Голос.Дети» всех финалистов

Фото: Вадим Тараканов/ ТАСС

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поздравила победителей шоу «Голос. Дети» и поблагодарила своих подписчиков в Instagram и друзей за голоса и поддержку.

«С победой! Команда «Голос.Дети 6», вместе мы — сила!» — написала Абрамова.

Она также поблагодарила «Первый канал», а также всех, кто работал с ней над проектом «Голос.Дети». «Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — заявила дочь Алсу.

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», в котором по итогам голосования зрителей победила Абрамова. Такое решение приняли после того, как компания Group-IB, занимавшаяся расследованием в связи с подозрениями в накрутке, сообщила, что выявила автоматизированную отправку СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала Абрамова.