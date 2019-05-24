Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь певицы Алсу, победительница музыкального шоу «Голос.Дети» Микелла Абрамова не стала принимать участие в специальном выпуске проекта, в котором должны были быть «расставлены точки над i» после скандала с накруткой голосов. Об этом было объявлено в эфире «Первого канала» при представлении участников.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — заявил ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Наставником Абрамовой была певица Светлана Лобода, на сцену вышли только двое участников ее команды.

«Первый канал» анонсировал специальный выпуск проекта из-за отмены результатов финала шестого сезона музыкального шоу. Как ожидалось, в нем должны были принять участие все финалисты конкурса.