Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,42 -0,44 EUR Бирж. 72,18 -0,34 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,18 64,39 EUR Нал. 72,87 71,60 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1211 +0,0035 BTC/USD Бирж. 8 040,20 +171,40 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 587,54 +0,38% Nasdaq 7 644,24 +0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,75%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,57%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+72,97%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,75%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,57%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+72,97%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети» Общество, 21:54 Месси объяснил мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Спорт, 21:54 В ВМС США назвали виновных в атаке на танкеры в Арабских Эмиратах Политика, 21:46 Тренды дорожно-строительной отрасли: российский и международный опыт Партнерский материал, 21:43 Климкин заявил о предложении Лаврова выпить водки на переговорах в Минске Политика, 21:42 Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13 Общество, 21:18 СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета Общество, 21:08 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 21:03 СМИ узнали о готовности «Ньюкасла» купить Марио Фернандеса за €30 млн Спорт, 21:00 Появились фото и видео с места взрыва в центре Лиона Общество, 20:58 Российский новейший фрегат провел учения к юго-востоку от Гавайев Политика, 20:51 СМИ назвали тип сработавшей в Лионе бомбы Общество, 20:44 Минобороны назвало ложью сообщения о химатаке в Идлибе Политика, 20:25 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 20:20
Скандал в шоу «Голос» ,  
0 
Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь певицы Алсу, победительница музыкального шоу «Голос.Дети» Микелла Абрамова не стала принимать участие в специальном выпуске проекта, в котором должны были быть «расставлены точки над i» после скандала с накруткой голосов. Об этом было объявлено в эфире «Первого канала» при представлении участников.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — заявил ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Наставником Абрамовой была певица Светлана Лобода, на сцену вышли только двое участников ее команды.

«Первый канал» анонсировал специальный выпуск проекта из-за отмены результатов финала шестого сезона музыкального шоу. Как ожидалось, в нем должны были принять участие все финалисты конкурса.

Общество
Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети»

В финале шоу, который состоялся 26 апреля, соперниками Абрамовой были Ержан Максим и Валерий Кузаков. Дочь Алсу набрала 56,5% голосов телезрителей. Позднее пресс-служба «Первого канала» заявила об обнаруженных признаках аномального голосования, гендиректор телеканала Константин Эрнст сообщил о начале проверки.

Партнер Интерпола Group-IB также подключился к изучению возможных фальсификаций. По итогам первого этапа расследования компания заявила, что ей удалось выявить накрутку голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. По оценке Group-IB, расходы на звонки и СМС в пользу одного из участников могли достигать 3 млн руб. После этого «Первый канал» объявил, что результаты финала шоу аннулированы.

Теги: Голос, «Первый канал»
Материалы по теме
Group-IB сочла уязвимыми голосования по СМС на фоне скандала в «Голосе»
Общество
Владелец прав на шоу «Голос. Дети» отреагировал на отмену итогов финала
Общество
Group-IB оценила стоимость накрутки результатов на финале шоу «Голос»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter