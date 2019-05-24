Эрнст обратился к дочери Алсу во время подведения итогов шоу «Голос.Дети»

Эрнст обратился к дочери Алсу во время подведения итогов шоу «Голос.Дети»

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст во время подведения итогов шестого сезона шоу «Голос.Дети» обратился к дочери Алсу Микелле Абрамовой, которая ранее отказалась участвовать в спецвыпуске программы.

«Микелла, нам жалко, что ты сегодня вечером не с нами», — заявил Эрнст. Он подчеркнул, что Абрамова «по-прежнему остается частью семьи» шоу.

После этого Эрнст объявил, что победителями конкурса стали все участники финала. «Теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продается», — сказал гендиректор «Первого канала» одному из конкурсантов Ержану Максиму, который до пересмотра результатов занял второе место.

«Первый канал» провел специальный выпуск проекта из-за отмены финала шестого сезона музыкального шоу в связи со скандалом с накруткой голосов. Как выяснила Group IB, количество голосов в пользу Абрамовой увеличивалось искусственно — в том числе с помощью ботов. Ожидалось, что в нем примут участие все финалисты, однако дочь Алсу выступать отказалась.