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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о возможности приобретения TikTok Маском

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что теоретически открыт идее покупки социальной сети TikTok Илоном Маском. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Политик подчеркнул, что кто-то из американских бизнесменов должен приобрести купить TikTok китайской компании ByteDance и отдать долю правительству США. Трамп поприветствовал такое развитие событий.

TikTok частично возобновил работу в США на фоне заявлений Трампа
Технологии и медиа

Власти США, в том числе Трамп, несколько лет пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. В Вашингтоне ожидали, что ByteDance продаст подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. В США TikTok пользуются более 170 млн человек.

19 января вступил в силу запрет соцсети на работу в стране, пока ею владеет китайская ByteDance. Некоторые пользователи в США при входе в приложение получили уведомление: «Извините, TikTok сейчас недоступен». Также платформу удалили из магазинов приложений в США.

Позднее Трамп заявил, что приложение сможет продолжить работу на территории страны при условии передачи американскому государству 50% акций. Через 12 часов после блокировки китайская соцсеть возобновила работу в США.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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