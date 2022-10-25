Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Конгресс ESG-(Р)Эволюция
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 24 окт, 16:22
Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала боевых действий посетил Киев Политика, 07:24
Мэр Кейптауна попросил власти ЮАР запретить вход в порт «яхте Мордашева» Бизнес, 07:12
Минфин сократил трансферты в каждый пятый российский регион Экономика, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о росте продаж iPhone с зарубежными ограничениями Технологии и медиа, 06:29
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
ЕС разрешит Philip Morris купить Swedish Match за $16 млрд Бизнес, 05:59
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg узнал о желании ЕС ввести потолок цен на газ вместе с Британией Политика, 05:22
Президент Хорватии отказался от встречи с Пелоси фразой «не могу и точка» Политика, 05:10
WSJ узнала о насмешках саудовского принца над Байденом Политика, 04:39
Всемирный банк направил дополнительные $500 млн на помощь Украине Политика, 04:19
Акционер Meta призвал Цукерберга сократить сотрудников и расходы Бизнес, 03:49
В Германии прошли протесты против энергетической политики властей Политика, 03:19
Постпред России увидел «советскую практику» в словах Макрона об РПЦ Политика, 02:48
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о росте продаж iPhone с зарубежными ограничениями

Японские версии смартфонов с неотключающимся звуком камеры стали чаще появляться в России из-за ввоза без разрешения правообладателя. Эксперты говорят, что ограничения можно обойти, если впервые включить устройство в России
Apple AAPL $149,49 +1,25% Купить
Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

В России из-за параллельного импорта стали все чаще появляться смартфоны с непривычным функционалом, предназначенных для рынков других стран, в том числе — iPhone 14 с двумя сим-картами (для китайского рынка) или без слота под физическую сим-карту (вариант с eSIM для США). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В магазины также поступают корейские и японские версии телефонов, в которых невозможно отключить звук фотокамеры, это ограничение ввели по требованию местных властей для борьбы со скрытым фотографированием женщин. Стало больше на прилавках смартфонов Samsung с зарядным устройством, подходящее под розетки других стран. В России появились телефоны для арабских стран, добавил другой источник издания, на них не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

Поначалу ретейлеры были вынуждены продавать такие смартфоны со скидкой, однако сейчас отличия стали меньше волновать покупателей, стоимость телефонов практически не отличается от устройств без ограничений, рассказал один из собеседников издания.

Модели с eSIM стоят немного дешевле, но, как правило, стоимость устройства определяют объем памяти и модель устройства, рассказали газете в «М.Видео-Эльдорадо».

«Сейчас все ввозимые в Россию устройства — это iPhone, выпущенные для рынков других стран, в каком процентном соотношении они распределяются, сложно сказать, оценить это может только таможня, и то, если поставщик добросовестно оформил все документы», — пояснила ведущий продакт-менеджер Apple в diHouse Любовь Морозова. Она предупредила о выросшем риске обнаружения брака в телефоне из-за роста числа полуофициальных поставщиков.

На российской территории можно обойти «локализованные особенности», заверила PR-директор Inventive Retail Group (re: Store, Samsung, Street Beat и др.) Людмила Семушина. Она указала, что, например, звук на фотокамере невозможно отключить только если смартфон включили в первые в Японии. Если начать им пользоваться в России, это ограничение можно убрать, рассказала Семушина.

Читайте на РБК Pro
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном

Apple заявила о приостановлении поставок продукции в начале марта (аналогично поступили в Samsung и ряде других компаний). Ретейлеры оценивали тогда, что запасов продукции Apple хватит на два-три месяца. Их продукцию разрешили ввозить схеме параллельного импорта без разрешения правообладателя в мае, она начала работать в начале лета.

Параллельный импорт не сразу заработал в полную силу, это привело к пропаже из продаж некоторых моделей смартфонов Samsung. Проблемы возникли и с запуском продаж новой модели iPhone 14, которая поставляется в Россию только через параллельный импорт.



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
iPhone параллельный импорт Android SIM-карта
Материалы по теме
Белоруссия на полгода запретит вывоз автомобилей и смартфонов
Политика
Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
Технологии и медиа
В России сложился дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter