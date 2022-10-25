«Коммерсантъ» узнал о росте продаж iPhone с зарубежными ограничениями

Японские версии смартфонов с неотключающимся звуком камеры стали чаще появляться в России из-за ввоза без разрешения правообладателя. Эксперты говорят, что ограничения можно обойти, если впервые включить устройство в России

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В России из-за параллельного импорта стали все чаще появляться смартфоны с непривычным функционалом, предназначенных для рынков других стран, в том числе — iPhone 14 с двумя сим-картами (для китайского рынка) или без слота под физическую сим-карту (вариант с eSIM для США). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В магазины также поступают корейские и японские версии телефонов, в которых невозможно отключить звук фотокамеры, это ограничение ввели по требованию местных властей для борьбы со скрытым фотографированием женщин. Стало больше на прилавках смартфонов Samsung с зарядным устройством, подходящее под розетки других стран. В России появились телефоны для арабских стран, добавил другой источник издания, на них не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

Поначалу ретейлеры были вынуждены продавать такие смартфоны со скидкой, однако сейчас отличия стали меньше волновать покупателей, стоимость телефонов практически не отличается от устройств без ограничений, рассказал один из собеседников издания.

Модели с eSIM стоят немного дешевле, но, как правило, стоимость устройства определяют объем памяти и модель устройства, рассказали газете в «М.Видео-Эльдорадо».

«Сейчас все ввозимые в Россию устройства — это iPhone, выпущенные для рынков других стран, в каком процентном соотношении они распределяются, сложно сказать, оценить это может только таможня, и то, если поставщик добросовестно оформил все документы», — пояснила ведущий продакт-менеджер Apple в diHouse Любовь Морозова. Она предупредила о выросшем риске обнаружения брака в телефоне из-за роста числа полуофициальных поставщиков.

На российской территории можно обойти «локализованные особенности», заверила PR-директор Inventive Retail Group (re: Store, Samsung, Street Beat и др.) Людмила Семушина. Она указала, что, например, звук на фотокамере невозможно отключить только если смартфон включили в первые в Японии. Если начать им пользоваться в России, это ограничение можно убрать, рассказала Семушина.

Apple заявила о приостановлении поставок продукции в начале марта (аналогично поступили в Samsung и ряде других компаний). Ретейлеры оценивали тогда, что запасов продукции Apple хватит на два-три месяца. Их продукцию разрешили ввозить схеме параллельного импорта без разрешения правообладателя в мае, она начала работать в начале лета.

Параллельный импорт не сразу заработал в полную силу, это привело к пропаже из продаж некоторых моделей смартфонов Samsung. Проблемы возникли и с запуском продаж новой модели iPhone 14, которая поставляется в Россию только через параллельный импорт.



