Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 20 сен, 16:17
В администрации Мелитополя заявили о сбитом на подлете к городу дроне Политика, 00:04
«Снимите розовые очки». Как оценили недопуск сборной России на отбор Евро Спорт, 00:00
Экспорт смартфонов из Китая вырос с марта почти в 5 раз Технологии и медиа, 00:00
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 20 сен, 23:59
Кадыров объявил о новой тактике и «плане возмездия» на Украине Политика, 20 сен, 23:45
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 20 сен, 23:31
Белый дом назвал кандидата на пост посла США в России Политика, 20 сен, 23:13
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет Бизнес, 20 сен, 23:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 20 сен, 23:00
Вучич предупредил о скором начале конфликта масштаба Второй мировой войны Политика, 20 сен, 22:43
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 20 сен, 22:36
Боррель предупредил о новых санкциях ЕС из-за референдумов в Донбассе Политика, 20 сен, 22:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20 сен, 22:21
Соавтор поправок в УК назвал неоправданными опасения мобилизации Политика, 20 сен, 22:20
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Экспорт смартфонов из Китая вырос с марта почти в 5 раз

В августе объем экспорта смартфонов и телефонов из Китая впервые с начала спецоперации превысил показатель прошлого года. По сравнению с мартом в страну было ввезено почти в пять раз больше смартфонов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $421 млн (25,4 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за тот месяц). Это следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. По сравнению с июлем показатель вырос на 35%, но он ниже рекордного значения января этого года ($657,6 млн).

В январе и феврале этого года объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая был на 50,5 и 14,4% соответственно выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года, но в марте показатель снизился до $213 млн, а в мае — до $151,4 млн. Затем объем импорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию начал расти, но еще в июле он был на 29% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

Почти три четверти из указанного объема, или $308 млн, в августе приходилось на экспорт смартфонов, остальное — на беспроводные устройства для автомобилей, рации и т.д. При этом количественно поставки смартфонов из Китая в Россию выросли до 2,9 млн штук, что в 4,8 раза выше по сравнению с мартом и на 40% больше по сравнению с январем этого года.

Операторы опровергли данные о неисправной работе iPhone 14 в сети России
Технологии и медиа
Фото:Getty Images

В июле эксперты связывали всплеск поставок китайских смартфонов с «относительной стабилизацией рынка», а также увеличением поставок перед сезоном высоких продаж, который начинается во второй половине августа.

При этом в целом доля китайских брендов растет на российском рынке после начала спецоперации на Украине из-за проблем с поставками смартфонов из других стран. По данным МТС, во втором квартале на российском рынке более 70% в общем количестве проданных смартфонов приходилось на китайские бренды.

В частности, официальные поставки прекратили корейская Samsung и американская Apple. Их продукцию российские власти разрешили ввозить по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя). Она начала работать в начале лета. Но как рассказывали ранее эксперты, параллельный импорт не сразу заработал в полную силу, поэтому, например, в июле в регионах были недоступны некоторые модели смартфонов Samsung. Проблемы возникли и с запуском продаж новой модели iPhone 14, которая поставляется в Россию только через параллельный импорт.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Взлет или снижение: чего ждать от акций «Аэрофлота»
Статьи
Pro
Фото: Christian Petersen / Getty Images Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Статьи
Pro
Маркетплейсы обяжут маркировать товар. Как это осложнит работу продавцов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи
Pro
Фото: Из личного архива Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли
Статьи

В понедельник, 19 сентября, Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила, что пока эта модель не может легально обращаться на российском рынке, поскольку на нее не получены все необходимые сертификаты, декларации и нотификации. При этом устройство доступно у ряда продавцов, но они, так же как и покупатели, рискуют получить штрафы, говорили РБК юристы. Кроме того, американская версия iPhone 14 не позволяет использовать пластиковые сим-карты, а e-SIM (электронные сим-карты) сразу заработали не на всех устройствах, операторам пришлось вносить изменения в свой софт.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
При участии
Иван Ткачёв
смартфоны экспорт китайская продукция электроника
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Экспорт смартфонов из Китая приблизился к докризисному уровню
Технологии и медиа
Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
Технологии и медиа
Спрос на iPhone 14 в России вырос вопреки отмене поставок
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter