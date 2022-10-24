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Продажи ноутбуков Apple и Dell в России резко сократились с начала года

Продажи ноутбуков от производителей Huawei и Honor резко выросли с января по август, тогда как число проданных устройств американских компаний значительно сократилось. С конца февраля западные компании приостановили поставки
Apple AAPL $147,64 +3,41% Купить
«М.Видео» MVID ₽161 +0,06% Купить
Dell DELL $36,85 +5,71% Купить
Фото: Stephen Lam / Getty Images
Фото: Stephen Lam / Getty Images

С начала года по август продажи ноутбуков американской компании Dell уменьшись на 90% (с 15 тыс. до 1,6 тыс.), продажи аналогичной продукции Apple сократились вчетверо, HP — втрое., пишут «Ведомости» со ссылкой на дистрибутора «Марвел-дистрибуция». В сетях «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили изданию значительное сокращение продаж этих производителей.

При этом за тот же период выросли продажи ноутбуков китайских производителей — продажи Huawei увеличились на 372% до 33 300 штук, Honor — на 113% до 20 700 штук, на 102% увеличились продажи в категории «Другое», куда включены российская Aquarius, другие китайские производители (Thunderobot, Machenike и др.) и иные компании, рассказали в «Марвел-дистрибуции».

Всего с января по конец августа в России продали 1,9 млн ноутбуков, причем в августе продано было 178,8 тыс. устройств — на 43% меньше январских показателей.

Однако лидером рынка ноутбуков в России осталась американская компания HP с долей 21%. Пятерку замкнули Lenovo (18%), Acer (13%), Asus (12%) и Apple (8%).

Опрошенные изданием эксперты отметили, что ряд зарубежных производителей ноутбуков решили покинуть российский рынок, а их нахождение среди лидеров продаж объяснимо большим количеством запасов устройств и параллельным импортом. Ретейлеры при этом отмечают тренд на вытеснение американских компаний китайскими. «Китайские бренды «все активнее конкурируют с многолетними лидерами, консолидировавшими российский рынок», указал представитель «М.видео-Эльдорадо».

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Apple заявила о приостановке поставок продукции в начале марта (аналогично поступили в Samsung и ряде других компаний). Ретейлеры оценивали тогда, что запасов продукции Apple хватит на 2-3 месяца.

В начале июня HP анонсировала сворачивание бизнеса в России и Белоруссии, так как не видит в продолжении коммерческой деятельности в этих странах целесообразности. «Мы ожидаем дополнительных списаний в третьем квартале 2022 года в связи с нашим решением, но эти потери не будут существенными», — рассказали тогда в компании.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Apple Dell Huawei ноутбуки Lenovo Acer HP
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