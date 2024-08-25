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Задержание Павла Дурова ,  
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У посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Дурова

К посольству Франции в Москве принесли бумажные самолетики в поддержку Дурова
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дурова задержали накануне вечером в Париже по подозрению в причастности к преступлениям, совершаемым из-за недостаточной модерации в Telegram. В знак поддержки люди приносят бумажные самолетики к посольству Франции в Москве

Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Юлия Морозова / Reuters

В Москве у французского посольства прошла акция в поддержку задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, передают ТАСС и Msk1.ru.

Люди оставляют на кустах вблизи территории дипмиссии на Большой Якиманке бумажные самолетики — они повторяют логотип Telegram. Некоторые приносили плакаты с фразой «Свободу Павлу Дурову!» на французском языке. Как пишет Msk1.ru, полиция проверяет у них документы, после чего люди продолжают пикет. Самолетики оставляют и у мемориала в память об умершем 18 августа актере Алене Делоне.

С 2018 по 2020 год Telegram был заблокирован в России. Именно тогда бумажные самолетики получили популярность в качестве символа поддержки мессенджера. Призыв бросать самолетики на улицу в знак поддержки Telegram поддержал тогда и сам Дуров.

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Фотогалерея 
Telegram блокируют в России с 16 апреля. &laquo;Мы продержались семь дней под самым масштабным актом интернет-цензуры за историю России&raquo;, &mdash; написал Дуров во &laquo;Вконтакте&raquo;.

Несмотря на официальную блокировку, мессенджер все два года продолжал работать, хотя и с перебоями. В июне 2020 года Telegram в России разблокировали. Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полностью, а также из-за того, что мессенджер начал сотрудничать с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, объяснял замминистра связи Алексей Волин.

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Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту после прилета из Азербайджана. Правоохранительные органы Франции подозревают его в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» ввиду, как они полагают, недостаточной модерации в мессенджере и отказа от сотрудничества с властями. Как сообщил журналист телеканала LCI Сирил Амурский, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

У основателя Telegram есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невиса. Российское посольство во Франции сразу после задержания Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации, говорили дипломаты. Французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии.

В поддержку Дурова выступили как в России, так и за рубежом. Владелец X Илон Маск, комментируя ситуацию, допустил, что вслед за Telegram подобная ситуация может коснуться и его соцсети.

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Павел Дуров Telegram посольство Франции
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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