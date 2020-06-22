Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram

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Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полностью, а также из-за того, что мессенджер сотрудничал с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, заявил замминистра связи Алексей Волин в ходе онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Волин подчеркнул, что решение о разблокировке принималось Роскомнадзором и прокуратурой, Минкомсвязь в этом процессе не участвовала, так же как и в процессе блокировки. «Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и не выступало с подобными инициативами», — отметил он.

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал он.

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