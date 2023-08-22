Ученые допустили пересмотр лунной программы из-за гибели «Луны-25»

Следующие российские миссии по освоению Луны придется менять, поскольку первый этап оказался не пройден, считают ученые. Компенсировать неудачу «Луны-25» может более ранний запуск последующих миссий

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Утраченный аппарат «Луна-25» должен был отработать навык мягкой посадки на Луну, однако повторять эту миссию, скорее всего, не будут, считают опрошенные РБК специалисты. Следующие миссии («Луна-26», «Луна-27» и др.) являются уже новыми этапами программы и в какой-то степени готовы, при этом некоторые элементы их конструкций придется пересмотреть, считают они.

Будет ли перезапуск «Луны-25»

Повторять миссию «Луна-25» после крушения станции на прошлой неделе, скорее всего, не будут, поскольку космические аппараты для следующих миссий уже в какой-то степени готовы и изменять их смысла нет, заявил в разговоре с РБК заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов.

«Я не думаю, что будет повторение миссии «Луна-25». Все-таки аппараты эти разрабатываются очень давно, и у каждого свой функционал, набор приборов. Видимо, будут скорректированы программы, не будут запущены следующие миссии в том функционале, в котором они сейчас планируются. Что-то, наверное, изменится в программе их полета. Может быть, если бы я был руководителем, я бы сделал какой-нибудь простенький космический аппарат для отработки, для попытки прилунения, чтобы чисто отработать системы изменения орбит около Луны», — говорит Емельянов.

Будет ли повторена миссия «Луна-25», сказать сложно, считает эксперт ракетно-космической отрасли, историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, это зависит от размера выделяемых на программу средств. При этом он объяснил, что основной задачей миссии была отработка мягкой посадки на Луну и этот навык должен быть хорошо закреплен.

Как отметил Железняков, крушение миссии «Луна-25» повлияет на будущее лунной программы России. «Тут все зависит от того, чья позиция в руководстве «Роскосмоса» и правительства будет преобладать. Сейчас есть две точки зрения на эту ситуацию. Первая: что нам необходимо интенсифицировать работы по созданию других лунных станций: «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». И постараться запустить их не тогда, как сейчас запланировано, то есть 2027, 2028, 2030 годы, а раньше. Тем самым мы в какой-то степени компенсируем неудачу «Луны-25» и продолжим освоение Луны», — пояснил Железняков.

Однако, по его словам, есть и другая точка зрения, приверженцы которой считают, что стоит прекратить лунную программу и сосредоточиться на более простых, но экономически выгодных проектах. «Сейчас, наверное, будет большая дискуссия по этому поводу. Надеюсь, что победит первая точка зрения и мы продолжим наши исследования Луны и, дай бог, следующий полет состоится не через пять лет, а раньше», — заключил Железняков.

«Луну-25» запустили 11 августа, она стала первой почти за полвека российской миссией к естественному спутнику Земли. Станция должна была отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. На окололунную орбиту «Луна-25» вышла 16 августа, позднее она передала снимок поверхности естественного спутника и измерила потоки гамма-лучей и нейтронов. Прилуниться станция должна была 21–24 августа, однако 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации. Как рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов, двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127. По предварительным данным, аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны. Позднее Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН вычислил место падения «Луны-25» — это 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи цирка Понтекулан. Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя, и выразил надежду, что последующие миссии «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28» будут уже успешными. «Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Этап получил название «Вылазка», он охватывает период с 2021 по 2025 год и предполагает, среди прочего, исследование спутника земли автоматическими станциями серии «Луна». Второй этап «Форпост» (2025–2035 годы) предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны, а третий под названием «База» (период после 2035 года) — завершение строительства лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий, а также создание инфраструктуры, добыча водяного льда, строительство убежищ от радиации.

Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко также поддержал продолжение миссий к Луне. При этом, по его словам, из-за неудачи «Луны-25» придется пересматривать какие-то элементы конструкций, поскольку техника отработала не так, как нужно.

«Создание станции занимает много времени: пока ее строили, перестраивали, дополняли. В смысле науки это нужно. Задачи не отменились, их необходимо решать... Миссии «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28» — это уже следующие миссии, которые были вслед за «Луной-25». Они ее не повторяют, это уже следующие этапы. А так как первый этап оказался не пройденным, миссия «Луна-26», наверное, тоже будет меняться», — сказал Шевченко.

Причины потери «Луны-25»

Как объяснил в разговоре с РБК Емельянов, «Луна-25» разбилась из-за несработавшего датчика скоростей. Глава «Роскосмоса» говорил, что двигатель аппарата не отключился штатно во время последнего маневра и проработал 127 секунд вместо 84.

По словам Емельянова, выключение двигателей происходит по показаниям датчиков, которые определяют изменение скорости и дают команду на выключение двигателей. «Если такого не происходит, чтобы двигатели не работали вхолостую, дается какое-нибудь гарантированное время, в течение которого двигатель может набрать определенную скорость, и дается уже выключение двигателя не по датчику скорости, а по часам. То есть разложили, что по датчику скорости должно отработать, допустим, 10 м/с, и произойдет отключение. Если выключение не происходит, то мы понимаем, что наш набор скорости 10 м/с может произойти при условно штатной работе двигателей гарантированно в пять секунд. Тикают часики. Как только пять секунд проходит, поступает команда на выключение двигателей от датчика скоростей», — рассказал испытатель.

Емельянов отметил, что теперь потребуется проверить все системы, где устанавливаются аналогичные датчики скорости. «Проверят партию, проверят производство этих датчиков, обязательно найдут причину, почему не сработал этот датчик, либо организационную причину, либо техническую причину. Будут сделаны выводы: доработана документация, будет перестроено производство, может быть, какие-то административные выводы будут сделаны. А дальше работа продолжится. Так примерно вся космонавтика и живет: происходит какая-то внештатная ситуация, она анализируется, определяется виновник этой внештатной ситуации: либо прибор, либо человек, — дальше проводятся мероприятия по предотвращению подобного в будущем», — заключил он.

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