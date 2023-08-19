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«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»

«Роскосмос»: на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Она произошла во время перехода станции на предпосадочную орбиту. Что со станцией сейчас, в сообщении не сказано
Станция &laquo;Луна-25&raquo;
Станция «Луна-25» (Фото: Роскосмос)

Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», сообщил «Роскосмос».

Специалисты анализируют ситуацию.

«Луна-25» — это первая почти за полвека экспедиция к спутнику Земли для России. Запуск станции произошел 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа.

Как выглядит российский космический корабль, который полетит на Луну
Фотогалерея 

По плану станция должна отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

«Луна-25» уже измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли, установила параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, передала снимок невидимого с Земли участка Луны, а также зафиксировала удар микрометеорита, принадлежащего к метеорному потоку Персеиды.

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Теги
Сергей Грехов
Роскосмос Луна-25 космос
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