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Миссия «Луна-25» ,  
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Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»

Глава «Роскосмоса»: двигатель «Луны-25» перед аварией отработал 127 секунд вместо 84
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Миссия «Луна-25»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Двигатель российского космического аппарата «Луна-25» во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84 секунд. Это стало причиной, по которой корабль сошел с необходимой орбиты и упал на Луну, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — рассказал он.

По его словам, специалисты на Земле поддерживали устойчивую радиосвязь с аппаратом около Луны и знали все о положении аппарата. Связь с аппаратом потеряли в 14 часов 57 минут 19 августа, а попытки снова установить ее — неудачными, добавил Борисов. «Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал глава «Роскосмоса».

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