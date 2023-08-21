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Глава «Роскосмоса» заявил о форсированном развитии новых миссий на Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: новые лунные миссии будут развиваться форсированно
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Россия получит результаты, которые не получила разбившаяся миссия «Луна-25» с помощью форсированного развития программ «Луна-26» и «Луна-27», заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Считаю, что, форсируя миссии «Луна-26» и «Луна-27», мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, из-за аварии не получили при реализации миссии «Луны-25», — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что прерывать лунную программу снова нельзя.

«Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу, это было бы самое неверное решение. Я думаю, что опыт, негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач. Нам приходится, по сути дела, по новой осваивать все технологии — конечно, на новом техническом уровне», — уточнил Борисов.

Глава госкорпорации объяснил, что станция разбилась из-за того, что ее двигатель во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84 секунд. В результате корабль сошел с расчетной орбиты и упал на Луну.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — рассказал он.

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«Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России. Запуск станции произошел 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, она должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа.

Предыдущий запуск в рамках этого проекта станции «Луна-24» был осуществлен советскими учеными в 1976 году. Аппарат доставил на Землю 170 граммов лунного грунта. Ученые предположили, что в нем содержалась вода в концентрации 0,1% по массе.

Теги
Луна-25 Роскосмос Юрий Борисов
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