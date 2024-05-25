Эльфы и драконы: «Кольца Власти» и «Дом Дракона» вернутся летом 2024-го

Продолжения сериалов по двум самым известным франшизам XXI века — «Игре престолов» и «Властелину колец» — стартуют 16 июня и 29 августа. Какие рейтинги и бюджеты были у первых сезонов «Дома Дракона» и «Колец Власти» — в обзоре РБК

Фото: HBO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Продолжения двух крупнейших сериалов последних лет — «Дом Дракона» (приквел «Игры Престолов») и «Властелина Колец: Кольца Власти» — выйдут этим летом на стримингах HBO и Amazon Prime Video. Оба проекта стартовали параллельно в середине 2022 года и на протяжении года неоднократно сравнивались критиками и мировыми СМИ.

Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится уже 16 июня. В России первый сезон был официально представлен платформой «Амедиатека», однако будет ли там же продолжение проекта, неизвестно. РБК направил запрос представителю «Амедиатеки». Второй сезон «Колец Власти» будет выходить с 29 августа на платформе Prime Video, однако для россиян этот сервис недоступен.

В свое время «Игра престолов» вошла в пятерку величайших сериалов XXI века по версии BBC Culture. Проект заработал 86 номинаций на премию «Эмми» и 26 из них выиграл. Трилогия Питера Джексона «Властелин Колец» вошла в топ-100 лучших фильмов XXI века по версии журнала Empire. Фильмы серии получили 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. А заключительная часть «Возвращение короля» выиграла все 11 «Оскаров», на которые была номинирована, включая «Лучший фильм».

Сколько стоили приквелы двух крупнейших эпопей киноиндустрии, что обещают авторы проектов во вторых сезонах и кому отдают предпочтение критики — в обзоре РБК.

Чем известен «Дом Дракона»

Созданный телекомпанией HBO (принадлежит медиаконгламерату Warner Bros. Discovery) сериал «Дом Дракона» является приквелом «Игры Престолов». Оба проекта основаны на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина. Действие «Дома Дракона» происходят за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен — одной из главных героев завершившегося в 2019 году сериала.

В центре сюжета «Дома Дракона» оказывается гражданская война внутри семьи Таргариенов — правящего клана Семи Королевств, занимающих большую часть вымышленного континента Вестерос. Король Визерис (его исполняет Пэдди Консидайн) публично называет своим преемником дочь от первого брака Рейниру (в старшем возрасте ее сыграла Эмма Д'Арси). Однако его вторая жена Алисента (Оливия Кук) — подруга детства Рейниры — оставшись наедине с Визерисом за минуты до его смерти, слышит из уст супруга имя своего сына Эйгона, воспринимает это как смену королевской воли и решает вступить в борьбу за Железный Трон.

Шоураннерами первого сезона «Дома Дракона» стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, работавшие над «Игрой Престолов». Ко второму сезону Сапочник остался в проекте только как исполнительный продюсер. Западные СМИ называли причиной такого решения конфликт с HBO: компания ранее уволила его жену Алексис Рабен. Музыку написал композитор Рамин Джавади, помимо «Игры Престолов» работавший над кинокомиксами «Железный человек» и «Вечные», фантастикой «Тихоокеанский рубеж», фэнтези «Варкрафт», а также сериалами «Мир Дикого Запада» и Fallout.

Суммарный производственный бюджет первого сезона «Дома дракона» составил $200 миллионов или $20 млн за серию, еще $100 млн было потрачено на маркетинг. Для сравнения: одна серия финального сезона «Игры Престолов» обошлась HBO в $15 млн.

Три факта о «Доме Дракона» Основную часть визуальных эффектов для сериала делала основанная в Германии компания Pixomondo, ранее работавшая над «Игрой Престолов» и даже получившая за это премию «Эмми». Pixomondo также известна по спецэффектам в фильме «Стартрек: Возмездие» (за него компания получила «Оскар») и сериале Netflix «Аватар: Легенда об Аанге», а также по оформлению визуала рок-группы Aerosmith. У «Игры Престолов» в будущем появится еще один приквел — «Рыцарь семи королевств», основанный на одноименном сборнике повестей Мартина, который выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Премьера запланирована на конец 2025 года. При этом два других обещанных спин-оффа — про одного из героев «Игры Престолов» Джона Сноу и про главного антагониста серии Короля Ночи — были отменены. Первый — из-за разногласий команды по сюжету, а второй — после негативной оценки менеджментом HBO пилотного эпизода. Несмотря на популярность «Дома Дракона» и положительные отзывы критиков, литературный первоисточник проекта — книга «Пламя и кровь» Мартина — успеха не имел и был холодно принят аудиторией. Так, Times назвал книгу «бесконечным низкопробным чтивом», а Independent сравнил чтение с «иногда интересным, но в целом утомительным домашним заданием».

Чем известны «Кольца Власти»

События, показанные в сериале «Кольца Власти», производством которого занималась американская компания Amazon, происходят во Вторую эпоху легендариума Джона Толкина — за несколько тысяч лет до событий трилогии «Властелин Колец». Полноценной литературной основы для него нет, но действие частично основано на письмах Толкина, приложениях к «Властелину колец» и на его предыстории — «Сильмариллионе».

Главной героиней «Колец Власти» стала молодая Галадриэль в исполнении Морвед Кларк. После Войны Гнева, в которой был побежден центральный антагонист легендариума — Моргот, эльфы собираются возвращаться в бессмертные земли Валинор. Однако Галадриэль убеждена, что главный союзник Моргота — Саурон — выжил, а значит, битва со злом не окончена. Вместе со своим другом Элрондом (Роберт Арамайо) она пытается найти, где именно Саурон собирается основать свое новое королевство, и отправляется в Нуменор — величайшее государство людей.

Шоураннерами «Колец Власти» выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн — для обоих это первый крупный проект в карьере. Главную музыкальную тему написал композитор трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Говард Шор. Над остальным аудиосопровождением работал Беар Маккрири, известный по музыке к сериалу «Ходячие мертвецы» и видеоиграм Call of Duty: Vanguard и God of War (за этот проект он даже получил самую престижную британскую премию BAFTA).

СМИ уже назвали «Кольца Власти» самым дорогим проектом в истории сериальной индустрии. Пять сезонов проекта обойдутся Amazon в не менее $1 млрд. Бюджет первого сезона уже составил 650 млн новозеландских долларов (около $465 млн), однако в эту сумму включены декорации, которые будут использоваться в дальнейшем.

Три факта о «Кольцах Власти» Первый сезон «Колец Власти», как и оригинальные кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит», снимались в Новой Зеландии. Однако начиная со второго сезона съемочный процесс был перенесен в Великобританию. В Amazon объяснили это решение планами по расширению производственных площадей компании в Европе. Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш заявлял, что правительство «разочаровано» этим выбором: для страны вселенная Толкина была заметным источником дохода, а одна только ферма — прототип Хоббитона — зарабатывала в год $78 млн. Amazon соперничал за право экранизации легендариума Толкина с Netflix и HBO. Однако компании не смогли перебить предложение Amazon, заплатившего Tolkien Estate $250 млн. Сделка стала возможной только в 2017 году после того, как сын Джона Толкина Кристофер отошел от управления Tolkien Estate. Дело в том, что Кристофер изначально был против любых экранизаций наследия своего отца и даже негативно высказывался о «Властелине Колец» Питера Джексона. За несколько дней до выхода первого трейлера второго сезона «Колец Власти» Warner Bros. официально объявила о работе над собственным полнометражным приквелом «Властелина колец». Кресло режиссера займет Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума, Питер Джексон выступит продюсером, а сценарий напишут работавшие над оригинальной трилогией Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. В центре сюжета будет история охоты на Голлума после его побега из Мордора, где тот выдал Саурону, где искать кольцо — об этих событиях повествуется в первой части книги «Братство кольца». Премьера намечена на 2026 год.

Чего ждать от вторых сезонов

Первый сезон «Дома Дракона» завершается открытым объявлением войны между «черными» и «зелеными». Брат Эйгона — Эймонд — верхом на старейшем и крупнейшем драконе Вхагар во время шторма случайно убивает второго сына Рейниры Люцериса, что ставит крест на возможности мирного урегулирования конфликта.

В опубликованных трейлерах второго сезона показаны приготовления обоих кланов к грядущей войне, которая в книгах получила название «танец драконов». Она стала закатом империи Таргариенов, так как привела к гибели почти всех драконов — основного источника власти правящего дома. Старший сын Рейниры Джекейрис отправляется в Винтерфелл, чтобы склонить Старков на сторону «черных». При этом союзница и тетя Рейниры — Рейнис — предупреждает ее, что битва между представителями одной семьи неугодна богам, и нет войны более кровавой, чем война с участием драконов. Со стороны «зеленых» предотвратить кровопролитие пытается сама Алисента, мать Эйгона, однако ее сыновья и отец — десница короля Отто Хайтауэр — намерены задействовать все ресурсы для победы.

Первый сезон «Колец Власти» завершается тем, что Галадриэль разоблачает своего спутника Халбранда, выясняя, что он и есть Саурон, затаившийся после поражения Моргота. Саурон предлагает Галадриэль перейти на его сторону, но несмотря на колебания та отказывается. Саурон отправляется в Мордор, тогда как сама Галадриэль идет в мастерскую эльфа Келебримбора — создателя Колец власти.

Трейлер второго сезона не дает прямого понимания о том, как будет развиваться сюжет. Однако из него следует, что Саурон, сменив облик, вновь вернется к эльфам: по книге «Сильмариллион», он участвовал в создании большей части Колец власти. Параллельно с этим развивается сюжетная линия гномов: король Дурин IV предупреждает, что «вернулось древнее и могущественное зло». По предположениям СМИ и аудитории, речь идет о балроге (с этим существом боролось братство Кольца в Мории в первой части «Властелина колец»).

Как зрители смотрели первые сезоны

Первый сезон «Дома Дракона» показал лучший старт за всю историю компании HBO, сообщали в ее пресс-службе на следующий день после релиза. Уже в первые сутки только американская аудитория проекта составила 9,99 млн зрителей. Из-за повышенного наплыва зрителей сразу после публикации серии в онлайн-кинотеатре HBO Max на платформе даже произошел сбой. Через неделю одна только американская аудитория первого эпизода достигла 25 млн. Данные по всеми миру не раскрывались, но известно, что, например, в Великобритании премьера собрала у экранов более 1 млн зрителей канала Sky Atlantic — это лучший результат для вещателя.

Аудитория первого сезона «Дома Дракона» заметно не снизилась и к финалу, что традиционно является показателем качества: за сутки после выхода каждого нового эпизода его смотрели в среднем 9-9,5 млн зрителей в США, а по итогам недели этот показатель достигал 28-29 млн. По данным HBO, последний эпизод в ночь премьеры посмотрели 9,3 млн американских зрителей. Впрочем, это все еще в два раза ниже, чем аналогичный показатель финала оригинального сериала «Игра Престолов»: тогда последний эпизод собрал у экранов одномоментно 19,3 млн американцев.

Несмотря на то, что по состоянию на 2022 год стриминг HBO Max был доступен в 61 стране мира, а его аудитория составляла 73,8 млн подписчиков (включая кабельную сеть), «Дом Дракона» пользовался большим спросом и на пиратских ресурсах. По информации портала TorrentFreak, проект стал самым нелегально скачиваемым сериалом года.

Для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video просмотры двух премьерных эпизодов «Колец Власти» (они вышли одновременно) также стали рекордными: за сутки после релиза их аудитория достигла 25 млн человек по всему миру. По окончании сериала глава Amazon Studios Дженнифер Салке утверждала, что шоу посмотрели почти 100 млн зрителей.

Впрочем, в апреле 2023 года The Hollywood Reporter опубликовал аналитику, из которой следует, что только 37% изначальной аудитории «Колец Власти» в США и 45% — по всему миру досмотрели сериал до конца. Сам Amazon внутренние данные об аудитории финального эпизода первого сезона не раскрывал.

Однако, несмотря на эти цифры, в ежегодный рейтинг Nielsen по самым просматриваемым в мире авторским проектам крупнейших сервисов за 2022 «Дом Дракона» не вошел вовсе, тогда как «Кольца Власти» заняли лишь 15 место. 11 проектов из 15-и выпустил стриминг Netflix, а лидерами стали его сериалы «Очень странные дела», «Озарк» и «Уэнсдей».