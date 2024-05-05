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Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл

Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл
Хилл также известен по роли капитана «Титаника». Всего 79-летний актер сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Второй сезон последнего сериала, где он снялся, «Ночные вызовы», вышел в день его смерти
Бернард Хилл
Бернард Хилл (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Британский актер Бернард Хилл умер на 80-м году жизни, сообщает The Guardian.

Он наиболее известен по ролям капитана «Титаника» Эдварда Смита в одноименном фильме Джеймса Кэмерона и короля Рохана Теодена в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Всего он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл
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Актер стал популярен в Британии после роли в сериале «Парни на обочине» 1982 года на Би-би-си. Карьеру Хилл начал в 1976-м с еще одного сериала телекомпании, «Я, Клавдий». Последнюю роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Как отмечает Daily Mail, он умер утром 5 мая, а вечером в эфире Би-би-си должен состояться показ второго сезона этого сериала.

Хилл родился 17 декабря 1944-го в Манчестере и там же обучался в школе драмы, пишет The Sun. The Mirror отмечает, что актер был преданным болельщиком «Манчестер Юнайтед».

Хилл был женат на 82-летней американской актрисе Марианне Хилл, у них есть сын Габриэль. Они жили в Саффолке в Англии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Властелин колец» «Титаник»
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