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Технологии и медиа ,  
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Вышел трейлер второго сезона «Дома Дракона»

HBO показал трейлер второго сезона «Дома Дракона»

Американская телесеть HBO показала трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона». Тизер опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Max (ранее — HBO Max).

На кадрах видно, как Деймон Таргариен — дядя взошедшей на престол Рейниры — движется к Железному трону. Затем друг друга сменяют кадры с корабля, луга, моменты с драконом и падающей короной.

В это время сама Рейнира, выступающая рассказчиком, говорит, что член династии Таргариенов, занимающий трон, — не просто король или королева, а защитник королевства.

«Я оказалась в безвыходном положении», — говорит актриса, когда ее персонаж на видео смотрит на город и море со стен Королевской Гавани.

Далее можно увидеть, как сводный брат Рейниры, сын ее соперницы Алисенты Хайтауэр, движется через тронный зал в окружении стражи, его называют королем Эйгоном II Таргариеном.

«Враг узурпировал мой трон», — говорит Рейнира на следующих кадрах.

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Технологии и медиа
Фото:HBO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Затем в трейлере показан момент, когда Деймон Таргариен, по совместительству муж Рейниры, объявляет, что верные ему силы выдвигаются в сторону Королевской Гавани.

Король Эйгон на следующих кадрах задается вопросом на совете, как поступить. Затем показаны кадры, где Алисента Хайтауэр призывает действовать осторожно, а Эйгон Таргариен — отбросить «к черту достоинство» и отомстить.

Из показанного далее следует, что обе стороны собирают войска — армию, флот и драконов. Деймон Таргариен отмечает, что королевству нужен лидер, который объединит его.

Алисента Хайтауэр на других кадрах называет войну «бессмысленной» и говорит, что она должна завершиться. Эймонд Таргариен, один из сыновей Алисенты, спрашивает, желает ли та победы. «Не так», — отвечает женщина.

Ларис Стронг затем предупреждает своего собеседника о коварстве внутренних врагов. Зритель может увидеть, что война началась, драконы жгут войска, а армии ведут бои.

Ролик завершается словами Рейниры: «Война приближается».

«Дом Дракона» — приквел сериала «Игра престолов». Его первый сезон вышел в августе 2022 года. События в нем развивались за 200 лет до времени оригинального проекта. В центре сюжета — борьба за власть в семье Таргариен. Они правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Второй сезон сериала должен выйти в июне 2024 года.

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