Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной «Властелина колец»

Warner Bros. анонсировал съемки «нескольких» новых фильмов, основанных на книгах Толкина. Подробности пока не раскрываются, однако режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон пообещал, что его будут «держать в курсе каждого шага»

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Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил, что недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди заключили сделку по созданию «нескольких» фильмов, основанных на романе Джона Толкина «Властелин колец», передает Variety.

К проектам пока не присоединились кинематографисты, но в заявлении для Variety режиссер первой трилогии «Властелина колец» Питер Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс подчеркнули, что Warner Bros. и шведская медиакомпания Embracer «держат нас в курсе каждого шага проекта». «Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с ними дальше, чтобы услышать их видение развития франшизы», — отметил Джексон.

В свою очередь генеральный директор подразделения Embracer Group, которое приобрело права на книги Толкина, включая «Властелин колец» и «Хоббит», Ли Гинчард заявил, что в компании «очень рады начать это новое совместное путешествие с New Line Cinema и Warner Bros.». «Мы планируем чтить прошлое, смотреть в будущее и придерживаться высочайшего уровня качества и производственных ценностей», — указал Гинчард.

Кинотрилогия «Властелина колец» является одним из самых крупных проектов в истории кино. Его реализация заняла восемь лет; все три фильма были сняты в Новой Зеландии, а на экраны вышли с 2001 по 2003 год. Три части с бюджетом порядка $90 млн каждая собрали в мировом прокате свыше $2,9 млрд. В общей сложности три фильма были номинированы на 30 премий «Оскар», из которых выиграли 17, что является рекордом для кинотрилогий. Третья часть — «Возвращение короля» — победила во всех категориях, на которые была номинирована. Cъемками фильмов занимались кинокомпании New Line Cinema и WingNut Films.

Спустя 11 лет в кино вышел приквел «Властелина колец» — трилогия «Хоббита». Режиссерами картин выступили Гильермо дель Торо и Питер Джексон, кинокомпании — New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer и WingNut Films. Трилогия также собрала в мировом прокате свыше $2,9 млрд при бюджете в $745 млн.