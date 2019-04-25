Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручки Почему аналитиков не впечатлили результаты их работы

Интернет-холдинги Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о финансовых результатах первого квартала 2019 года. Как менялись показатели компаний и чего от них ждут аналитики — в материале РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В четверг, 25 апреля, финансовые результаты за первый квартал 2019 года представили два крупнейших российских интернет-холдинга. Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб. Выручка Mail.Ru Group составила 20,116 млрд руб., что на 21,9% выше, чем год назад.

Инвесторы почти не отреагировали на публикацию отчетности Mail.Ru Group — к середине дня котировки акций компании снизились на 1,46%, до $24 за бумагу. Торги бумагами Yandex на Нью-Йоркской бирже на момент публикации еще не начались.

Аналитиков VTB Capital результаты Mail.Ru Group за первый квартал разочаровали. Но они отметили, что отчетность не повлияет на долгосрочные перспективы компании. В ближайшем будущем эксперты ожидают сделки Mail.Ru Group с Alibaba, а также продажу Delivery Club и «Юлы». В октябре 2018 года Mail.Ru Group сообщала, что намерена создать на базе этих компаний новую платформу электронной коммерции и локальных сервисов, не исключая заключения стратегических партнерств или привлечения внешних инвесторов в эти сервисы.

Отчетность Yandex аналитики VTB Capital оценили положительно, но отметили, что неопределенность вокруг структуры акционеров компании остается ключевым спорным моментом для инвесторов. Ее устранение позволило бы компании в полной мере реализовать свой потенциал, считают эксперты. В октябре прошлого года появилась информация о том, что акционеры Yandex обсуждали возможность продажи не менее 30% компании Сбербанку. Эта доля позволила бы банку стать контролирующим акционером интернет-компании из-за ее сложной структуры собственности. На фоне этих новостей котировки акций Yandex за два дня упали почти на 20%.

И для Yandex, и для Mail.Ru Group важной статьей доходов является интернет-реклама: в Yandex это 72,5% выручки, а в Mail.Ru Group — 38,9%.