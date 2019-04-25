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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») в первом квартале 2019 года составила 37,3 млрд руб., что на 45% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Чистая прибыль Yandex выросла на 49% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 6,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб.

Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета». В апреле 2018 года Yandex закрыл сделку по созданию на базе «Яндекс.Маркета» совместного предприятия в сфере электронной коммерции со Сбербанком и перестал консолидировать маркетплейс.​ Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли в 45% (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета»).

Yandex повысил прогноз роста выручки на 2019 год до 30–34% в сравнении с 2018 годом. Ранее в компании прогнозировали, что она вырастет на 28–32%. Прогноз роста в сегменте «Поиск и портал» также вырос — с 18–20% до 19–21%.

По данным «Яндекс.Радара», поисковая доля «Яндекса» в России составила 57%, а поисковая доля на платформе Android в России составила 51,2%.

Рекламная выручка компании увеличилась на 25% в сравнении с первым кварталом 2018 года, обогнав результаты другого крупного российского интернет-холдинга Mail.Ru Group, традиционно лидирующего в этом сегменте. Рост последнего в первом квартале 2019 года составил 19,3%.

Доля нерекламной выручки Yandex в первом квартале 2019 года составила 27%. В сегменте «Такси» выручка выросла на 145% — на этот сегмент приходится 20% выручки компании. Сегмент «Медиасервисы» (входит
«Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост ​на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.

Теги: «Яндекс», Yandex, отчетность, квартальная отчетность
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