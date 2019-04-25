Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») в первом квартале 2019 года составила 37,3 млрд руб., что на 45% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Чистая прибыль Yandex выросла на 49% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 6,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб.

Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета». В апреле 2018 года Yandex закрыл сделку по созданию на базе «Яндекс.Маркета» совместного предприятия в сфере электронной коммерции со Сбербанком и перестал консолидировать маркетплейс.​ Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли в 45% (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета»).

Yandex повысил прогноз роста выручки на 2019 год до 30–34% в сравнении с 2018 годом. Ранее в компании прогнозировали, что она вырастет на 28–32%. Прогноз роста в сегменте «Поиск и портал» также вырос — с 18–20% до 19–21%.

По данным «Яндекс.Радара», поисковая доля «Яндекса» в России составила 57%, а поисковая доля на платформе Android в России составила 51,2%.

Рекламная выручка компании увеличилась на 25% в сравнении с первым кварталом 2018 года, обогнав результаты другого крупного российского интернет-холдинга Mail.Ru Group, традиционно лидирующего в этом сегменте. Рост последнего в первом квартале 2019 года составил 19,3%.