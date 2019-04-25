Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Mail.Ru Group снизилась на 46,6%, до 1,632 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб.

В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group. В самой группе это не комментируют.

При этом выручка Mail.Ru Group в первом квартале составила 20,116 млрд руб., что на 21,9% выше, чем за тот же период в прошлом году.

Выручка сегмента «Коммуникационные сервисы и социальные сети» выросла на 11%, составив 11,406 млрд руб. Месячная аудитория принадлежащей Mail.Ru Group социальной сети «ВКонтакте» составляла 70 млн пользователей, 60 млн из которых были пользователями мобильных устройств. 42% населения России используют «ВКонтакте» ежедневно, в среднем пользователь проводит в приложении 15 дней в месяц, отмечается в сообщении компании. Ежемесячная аудитория «Одноклассников» (также входит в Mail.Ru Group) составляла 43 млн пользователей в России, в том числе 33 млн — на мобильных устройствах.

Выручка игрового сегмента в первом квартале увеличилась на 27%, до 6,774 млрд руб. Выручка Delivery Club выросла на 108% и достигла 881 млн руб. На конец первого квартала сервис был представлен в 115 городах. Выручка сервиса «Юла» выросла на 167%, до 384 млн руб. Как отмечается в сообщении Mail.Ru Group, она ожидает, что по итогам всего 2019 года выручка «Юлы» достигнет 2 млрд руб.​