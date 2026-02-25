Власти рассмотрят введение сбора с операторов доставки

Власти вернулись к обсуждению инфраструктурного сбора с логистических операторов. Маркетплейсы оценили свои расходы из-за инициативы в ₽90 млрд в год

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Минцифры предложило создать специальный фонд для финансирования ремонта и модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Этот фонд будет пополняться ежеквартально за счет обязательных отчислений операторов доставки посылок и организаций почтовой связи в размере 3% от их доходов от доставки межгородских посылок. Такие предложения содержатся в проекте закона, направленного на поддержку «Почты России». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили три источника РБК на рынке доставки посылок.

Согласно законопроекту, для доставки посылок участников рынка обяжут стать оператором доставки и получать у Минцифры разрешение или лицензию на услуги почтовой связи. Оператором доставки посылок будет считаться юрлицо, которое принимает, обрабатывает, перевозит, хранит и вручает межгородские посылки весом до 10 кг. Размер его уставного капитала при этом должен быть не менее 5 млн руб. За работу без разрешения или лицензии на услуги почтовой связи будет предусмотрена административная ответственность. Если компании задержат отчисления или будут платить их в неполном объеме, Минцифры сможет взыскать деньги и пени через суд.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Будет ли фонд работать бессрочно или до достижения каких-либо целевых показателей, в документе не указывается.

РБК направил запросы в Минцифры и «Почту России».

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что министерство готовит законопроект с изменениями в работе «Почты России» -- они должны помочь госкомпании выжить в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами. Шадаев отметил, что «ситуация складывается непростая и требует болезненных, но необходимых решений». По его словам, за последние несколько лет индустрия маркетплейсов и альтернативных служб доставки «фактически каннибализировала» «Почту России», забрав у нее наиболее экономически эффективные сегменты рынка. В результате за почтовым оператором осталась лишь социальная функция, которая регулируется государством и заведомо не является прибыльной.

Почему бизнес считает идею «изъятием»

Но идею создания фонда уже раскритиковала Ассоциация цифровых платформ (АЦП, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито»). Участники рынка интернет-торговли утверждают, что прямой сбор доходов не повысит эффективности компании, но приведет к недобросовестной конкуренции, увеличению их расходов, которые придется переложить на продавцов, а в конечном счете это приведет к росту цен на товары.

На такие последствия АЦП указывает в письмах вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и вице-премьеру правительства по транспорту Виталию Савельеву. Представитель ассоциации подтвердил отправку писем. РБК направил запросы в аппараты Григоренко и Савельева.

Ассоциация ссылается на предложения Минцифры по лицензированию доставки посылок и введению 3-процентного сбора. По оценке АЦП, прямые расходы только крупнейших маркетплейсов на этот сбор превысят 90 млрд руб. ежегодно. Возросшие расходы переложат на продавцов товаров через рост логистических комиссий и тарифов, что приведет к росту цен на товары для населения. «Изъятие» этой суммы с рынка приведет к резкому сокращению инвестиций в строительство, IT-проекты, модернизацию и роботизацию складских комплексов, открытие новых пунктов выдачи заказов и улучшение логистических сервисов, говорится в письме. «Доступ к получению гарантированного постоянного дохода искажает стимулы экономической деятельности АО «Почта России» и не будет способствовать его эффективной работе. Падение выручки АО «Почта России» необходимо компенсировать за счет оптимизации расходов, а не за счет компаний в отрасли электронной коммерции, развивающихся на свободном и конкурентном рынке», — настаивают члены ассоциации. По их мнению, идея принудительного сбора в пользу коммерческой компании, конкурирующей на одном рынке с его плательщиками, противоречит Конституции и является актом недобросовестной конкуренции.

«Платформы уже демонстрируют готовность к партнерству и помогают «Почте России» нагружать мощности и модернизировать отделения. Но это добровольное и взаимовыгодное сотрудничество. Предложенный же законопроект создает опасный прецедент, при котором убытки одной организации компенсируются за счет принудительного сбора с эффективных и быстрорастущих участников рынка, их партнеров и покупателей», — дополнил глава АЦП Ораз Дурдыев.

Ассоциация предложила привлечь к доработке законопроекта представителей отрасли.

Как и зачем решили спасать «Почту»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в сентябре 2023 года говорила о продолжающемся росте «финансовой дыры» в «Почте России». Она просила разработать «правильную финансовую модель существования» компании. В январе этого года Матвиенко предупредила, что без решения проблем «Почты России» с зарплатами и условиями сотрудники компании, особенно в селах, разбегутся.

Весной 2025-го Счетная Палата по итогам проверки «Почты» указала на системные проблемы в управлении, высокую долговую нагрузку, неэффективное использование имущества и неполное выполнение задач по модернизации сети.

Идея взимания денег с участников рынка интернет-торговли в пользу «Почты России» предлагается не впервые. Вскоре после обращения главы Совфеда в 2023 году, «Почта России» предложила ввести инфраструктурный сбор в размере 0,5% от квартального оборота товаров с маркетплейсов для поддержки своих убыточных отделений. Но премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал инициативу, так как сбор, вероятно, был бы переложен на покупателей цифровых платформ.

В качестве других мер поддержки предлагалось наделить «Почту» монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах, разрешить ей привлекать для работы самозанятых, разрешить торговать лекарствами и др., но перечисленные меры до сих пор не одобрены.

По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты» снизилась на 3,3%, до 160,7 млрд руб., операционный убыток увеличился на 18%, до 8,9 млрд руб., чистый убыток вырос на 44%, до 13,5 млрд руб.