Общество⁠,
0

«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании

Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

«Почта России» опровергла сообщения об увольнениях, в компании РБК заявили, что ротация сотрудников ниже среднемесячного уровня.

«Информация не соответствует действительности, ротация сотрудников — ниже среднемесячной», — заявили представители «Почты России».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с начала 2026 года уволились порядка пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. Причиной в публикации назвали низкие зарплаты, невыдачу премий и постоянно растущие списки обязанностей.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Романов Илья, Александр Ситюков Александр Ситюков
«Почта России»
