«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании
«Почта России» опровергла сообщения об увольнениях, в компании РБК заявили, что ротация сотрудников ниже среднемесячного уровня.
«Информация не соответствует действительности, ротация сотрудников — ниже среднемесячной», — заявили представители «Почты России».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с начала 2026 года уволились порядка пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. Причиной в публикации назвали низкие зарплаты, невыдачу премий и постоянно растущие списки обязанностей.
Материал дополняется
