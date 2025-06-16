В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются
Доля людей молодого поколения, которые пользуются услугами почты, радикально не отличается от более возрастных страт, но структура потребления другая. Они не получают пенсии через почту, а заказывают товары, рассказал в интервью РБК глава «Почты России» Михаил Волков.
«Здесь мы уже делаем доставку качественнее. Когда появится возможность, нужно запустить серьезные инвестиции в маркетинг, чтобы сменить парадигму в головах. Но, что удивительно, люди из этого поколения тоже собирают марки, так что точки соприкосновения у нас точно есть и будут», — заявил он.
Стратегия «Почты России» предусматривает, в том числе, переход на язык, технологии и «вайб», принятые поколениями Z и «альфа». «Мы хотим стать для молодежи помощником первого выбора, который находится не просто на расстоянии вытянутой руки, но и станет частью их мировосприятия», — полагает Волков.
В самой же «Почте» более 20 тыс. сотрудников моложе 30 лет. Всего, по информации на сайте компании, в ней работюет 311 тыс. человек.
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