В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются

Михаил Волков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доля людей молодого поколения, которые пользуются услугами почты, радикально не отличается от более возрастных страт, но структура потребления другая. Они не получают пенсии через почту, а заказывают товары, рассказал в интервью РБК глава «Почты России» Михаил Волков.



«Здесь мы уже делаем доставку качественнее. Когда появится возможность, нужно запустить серьезные инвестиции в маркетинг, чтобы сменить парадигму в головах. Но, что удивительно, люди из этого поколения тоже собирают марки, так что точки соприкосновения у нас точно есть и будут», — заявил он.

Стратегия «Почты России» предусматривает, в том числе, переход на язык, технологии и «вайб», принятые поколениями Z и «альфа». «Мы хотим стать для молодежи помощником первого выбора, который находится не просто на расстоянии вытянутой руки, но и станет частью их мировосприятия», — полагает Волков.

В самой же «Почте» более 20 тыс. сотрудников моложе 30 лет. Всего, по информации на сайте компании, в ней работюет 311 тыс. человек.