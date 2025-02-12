Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствами

Власти обсуждают пакет нефинансовых мер поддержки «Почты России», среди которых — право реализации лекарств в ее отделениях, монополия на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики

Фото: Денис Синяков для РБК

Возможность дать «Почте России» право реализовать лекарственные препараты в ее отделениях упоминается в проекте пакета поправок в законы «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы, а также в другие законы и нормативно-правовые акты. Пакет готовится в рамках «Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России», утвержденного вице-премьером Дмитрием Григоренко 23 декабря 2024 года (копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили несколько участников рынка).

Представитель Минцифры заявил РБК, что законодательные инициативы, направленные на обеспечение устойчивого развития «Почты России», «находятся в проработке». «Говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно», — сказал он.

Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

Перечень работ и услуг, которые «Почта России» сможет оказывать в своих отделениях без лицензии на фармацевтическую деятельность, условия их оказания, а также список лекарственных средств, разрешенных к реализации таким способом, будет устанавливать правительство, следует из документа.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект должен обеспечить возможность присутствия «Почты России» на труднодоступных и малонаселенных территориях России.

С 2022 года из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений у «Почты России» значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений. Выручка компании начала падать, она показывала чистый убыток вместо чистой прибыли. Всего у «Почты России» сейчас чуть менее 40 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил ранее глава «Почты России» Михаил Волков.

За девять месяцев 2024 года выручка «Почты России» по РСБУ составила 161 млрд руб. (+3%). Чистый убыток — 9,4 млрд руб., что в 3,6 раза больше убытка по итогам того же периода 2023 года. На конец сентября долг «Почты» составлял 128,3 млрд руб.

Как планируют помочь «Почте»

Внести изменения в бюджет России на 2025–2027 годы, повысив плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17 до 1,5% от доставленной суммы. Это должно оказать положительное влияние в размере до 5,9 млрд руб. на финансовый результат «Почты России» в 2025 году.

Применить нулевую ставку по НДС для операторов почтовой связи на международную перевозку почты и грузов, в том числе через фрахтование самолетов. Это должно позволить сократить расходы «Почты России» на сумму до 200 млн руб. в 2025 году.

Наделить «Почту» монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах, а также монополией на отправку электронных счетов за коммунальные услуги на портал «Госуслуги», если другую организацию для этих целей не выбрало общее собрание собственников жилья (финансовый эффект от этой и последующих мер поддержки в проекте не указан).

Дать возможность получать уведомления о доставке почтовых отправлений и платежных документов через портал «Госуслуги» .

Ввести монополию на продажу марок для «Почты России» и ее «дочек».

Оптимизировать график работы почтовых отделений (как — в документе не уточняется).

Ввести обязанность для площадок электронной торговли обеспечить покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России».

Дать «Почте России» возможность привлекать физических и юридических лиц для обработки и доставки товаров электронной торговли.

Во вторник, 11 февраля, правительство запустило в Московской области пилот по переходу на полностью электронный формат передачи платежек за коммунальные услуги. Согласно подписанному постановлению, жители региона смогут добровольно отказаться от дублирования на бумаге платежных документов за коммунальные услуги и в этом случае будут получать их только в электронном виде через личный кабинет на региональном портале «Госуслуги». Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пилот продлится до 1 октября этого года, планируется масштабировать на всю страну. «Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека», — приводятся слова Григоренко в сообщении правительства.

Ранее чиновники комментировали ряд мер, предложенных в пакете. Так, весной прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы говорил, что «Почта России» может получить исключительное право на доставку к почтовым ящикам. По его мнению, такое решение позволит компании получить дополнительную прибыль от доставки счетов и рекламы и сохранить невысокие тарифы на социально значимые услуги.

В декабре, выступая в Совфеде, Шадаев заявил, что с учетом уменьшения объема пересылаемых бумажных документов правительство разрабатывает законопроект, который введет в оборот электронные заказные письма и обеспечит «Почте России» монополию на доставку таких сообщений в личный кабинет пользователей «Госуслуг». Эти сообщения будут иметь юридически значимый статус и будут отправляться на платной основе, отмечал он. Тот же законопроект, по его словам, должен снять ограничения для «Почты России» на открытия пунктов выдачи заказов на условиях франшизы и привлечения самозанятых.

На что повлияют предложенные меры

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, компенсацию за доставку пенсий и соцвыплат «Почте России» выплачивает государство. Рост ставки с 1,17 до 1,5%, по его словам, «это не очень значительная сумма». А сама инициатива связана с необходимостью обеспечить заработной платой почтальонов, объяснил Сафонов.

Часть пакета нефинансовых мер поддержки «Почты России» опубликовала на своем сайте Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) вместе со своим отзывом. В нем указано, что РААС, а также Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» направили главе правительства Михаилу Мишустину отрицательные отзывы на законопроект. «В наших обращениях мы прямо указываем на незаконность предлагаемых норм и подчеркиваем, что «Почта России» не может иметь каких-либо преференций и «льгот» для того, чтобы стать участником системы фармобращения. Мы настаиваем, что госмонополия обязана на общих основаниях получить лицензии для всех почтовых отделений, где предполагается вести отпуск лекарственных средств», — говорится в сообщении РААС. Ее исполнительный директор Александр Опарин считает, что появление на рынке игрока, «действующего по особым, «упрощенным» правилам, не только негативно скажется на конкурентной среде, но и, что самое важное, может повлечь причинение вреда здоровью россиян». Он отметил, что для российской системы лекарственного обеспечения «особое значение имеет вопрос повышения доступности препаратов в отдаленных населенных пунктах», но в РААС видят противоречие предложенного пакета поправок с отраслевым законодательством и принципами лицензирования.

Ранее исполнительный директор компании «Оборот.ру» Иван Кургузов, комментируя «Ведомостям» инициативу дать «Почте России» монополию на доступ к почтовым ящикам, говорил, что сейчас есть официальный рынок доставки корреспонденции или прессы по почтовым ящикам. «Теоретически эти компании можно обязать платить отчисления «Почте» за использование ящиков, что увеличит стоимость таких услуг. Или даже законодательно обязать приносить всю корреспонденцию на центры сортировки «Почты России», которая и будет заниматься доставкой до ящика. Но на практике они или уйдут в серую зону, или вообще перестанут оказывать услугу», — предполагал Кургузов.

Представитель Ozon, комментируя предложение пакета обязать маркетплейсы обеспечить покупателям возможность покупки товаров в любой населенный пункт России, отметил, что сейчас «Почта России» уже является для компании постоянным партнером и что товары и так доставляют через любые почтовые отделения. «Сейчас ведется активная работа над законопроектом «О платформенной экономике». В диалоге с участниками рынка государство ищет баланс между интересами всех групп. В то же время появление регуляторных требований к платформам для поддержки почтового оператора может серьезно нарушить этот баланс», — отметил представитель Ozon. Представители Wildberries и «Яндекс Маркета» отказались от комментариев.