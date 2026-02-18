Власти сообщили, что закон о «Почте» затронет всех «мощных игроков рынка»

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Минцифры готовит законопроект, предполагающий изменения в работе «Почты России», призванные помочь госкомпании выжить в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами. Он затронет всех «мощных игроков рынка», заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике, передает корреспондент РБК.

Шадаев отметил, что «ситуация складывается непростая и требует болезненных, но необходимых решений».

По его словам, за последние несколько лет индустрия маркетплейсов и альтернативных служб доставки «фактически каннибализировала» «Почту России», забрав у нее наиболее экономически эффективные сегменты рынка. В результате за почтовым оператором осталась лишь социальная функция, которая регулируется государством и заведомо не является прибыльной.

Законопроект, который готовит ведомство, «ждет сложная судьба, поскольку он затронет интересы мощных игроков рынка», сказал Шадаев. Документ проведет новую линию разграничения с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые сейчас работают без почтовой лицензии и, соответственно, не выполняют требования, обязательные для «Почты России», разъяснил он.

Документ включает более десяти мер, которые должны обеспечить «Почте» стабильные источники получения доходов. Его основная цель — отрегулировать рынок доставки и ввести в правовое поле маркетплейсы, чтобы выровнять условия для всех игроков.

«Если платформа везет от человека к человеку посылку и почта везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия», — подчеркнул Шадаев.

Власти давно обсуждают «оздоровление» «Почты России». Для решения проблем госкомпании решили создать специальную рабочую группу.

С 1 марта будут проиндексированы тарифы на пересылку писем и бандеролей, они позволят компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет. Рост тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан.

Кроме того, Минцифры разработало пакет структурных мер, направленных на системную трансформацию «Почты России». В частности, речь идет об обновлении требований к сети почтовой связи, расширении перечня разрешенных видов деятельности в отделениях, внедрении гибких механизмов оказания универсальных услуг связи. Эти меры позволят «Почте России» «выйти на безубыточность, снизить долговую нагрузку оператора, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений». Кроме того, это повысит качество услуг и обслуживания граждан, считают в Минцифры.

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие должной стратегии развития «Почты России» и обратила внимание на долги, а также нехватку тысяч сотрудников. В январе она вновь обратила внимание на проблемы в работе «Почты», особенно в селах, предупредив, что ее сотрудники «скоро разбегутся» из-за низких зарплат и плохих условий.