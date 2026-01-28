Матвиенко предупредила, что сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»

Без решения проблем «Почты России» сотрудники разбегутся, особенно в селах, считает Матвиенко. Низкие зарплаты, плохие условия и убытки угрожают ее социальной миссии, считает спикер Совфеда

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Нельзя игнорировать проблемы в работе «Почты России», особенно в селах, — в противном случае ее сотрудники «скоро разбегутся», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

«Сколько можно жевать эту тему? <...> Ну так нельзя, ну невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, условия [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

По словам спикера Совфеда, она попросила вице-спикера Владимира Якушева подключиться к этой теме.

«Почта России» отказалась от комментариев для РБК.

Всего у «Почты России» чуть менее 40 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил ранее глава «Почты России» Михаил Волков.

С 2022 года из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений у «Почты России» значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений. Выручка компании начала падать, она показывала чистый убыток вместо чистой прибыли, говорил Волков.

В декабре 2024 года Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие должной стратегии развития «Почты России» и указала на долги, а также нехватку тысяч сотрудников. По ее словам, главе ведомства Максуту Шадаеву следует настойчивее действовать в решении проблем почты, но пока ему не удалось «убедить правительство, продвинуть эту тему».

Чтобы помочь «Почте России», в начале прошлого года был подготовлен проект пакета поправок к законам «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы, а также в другие законы и нормативно-правовые акты. Среди мер поддержки — повышение платы за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17 до 1,5% от доставленной суммы, наделение «Почты России» монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах.

Кроме того, было предложено дать «Почте России» возможность привлекать физических и юридических лиц для обработки и доставки товаров электронной торговли.