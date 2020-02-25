Delivery Club начнет продавать рекламу

Delivery Club разрешил сторонним компаниям рекламировать товары и услуги через свое приложение, рюкзаки курьеров и с помощью раздачи образцов. Ранее похожие проекты запустили зарубежный сервис Uber Eats и российский «СберМаркет»

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Delivery Club начал оказывать услуги по продаже рекламы в своем сервисе. Об этом РБК рассказал представитель сервиса.

Компании — заказчики рекламы смогут разместить рекламу своих товаров на рюкзаках курьеров, положить листовку или тестовый образец в сумку с заказом. Кроме того, можно будет продвигать услуги через баннеры на сайте и в приложении Delivery Club, push-рассылки и спецпроекты.

Во сколько рекламодателям обойдется продвижение товаров через сервис, компания не разглашает, но говорит, что будет разрабатывать уникальный план размещения для каждого партнера. «Одно из преимуществ нашего предложения — возможность глубокого таргетинга офлайн-кампаний. Мы понимаем, куда, кто, в какое время и какую еду заказывает. Наши курьеры закреплены за определенными районами, их униформа привлекает внимание, большую часть времени они проводят в многолюдных местах — офисных и торговых центрах», — говорит директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

Новая услуга позволит Delivery Club диверсифицировать доходы от работы сервиса, рассчитывает представитель компании. В третьем квартале 2019 года (последние доступные данные) выручка сервиса впервые превысила 1 млрд руб. и составила 1,244 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 191%. Другие финансовые показатели сервиса не раскрываются.

Осенью 2019 года сервис по доставке еды Uber.Eats объявил, что начал продавать рекламу в приложении (в России Uber.Eats не работает с 2018 года: компания вошла в СП с «Яндексом», получившее название «Яндекс.Такси», в рамках которого работает сервис «Яндекс.Еда»). Как объяснял представитель Uber.Eats, продажа рекламы должна помочь улучшить маржинальность сервиса, где скорректированный чистый доход составляет всего 10,7%, поскольку компания платит высокие отчисления ресторанам и водителям.