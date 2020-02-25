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Технологии и медиа ,  
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Delivery Club начнет продавать рекламу

Delivery Club разрешил сторонним компаниям рекламировать товары и услуги через свое приложение, рюкзаки курьеров и с помощью раздачи образцов. Ранее похожие проекты запустили зарубежный сервис Uber Eats и российский «СберМаркет»
Фото: Максим Стулов / ТАСС

Delivery Club начал оказывать услуги по продаже рекламы в своем сервисе. Об этом РБК рассказал представитель сервиса.

Компании — заказчики рекламы смогут разместить рекламу своих товаров на рюкзаках курьеров, положить листовку или тестовый образец в сумку с заказом. Кроме того, можно будет продвигать услуги через баннеры на сайте и в приложении Delivery Club, push-рассылки и спецпроекты.

Во сколько рекламодателям обойдется продвижение товаров через сервис, компания не разглашает, но говорит, что будет разрабатывать уникальный план размещения для каждого партнера. «Одно из преимуществ нашего предложения — возможность глубокого таргетинга офлайн-кампаний. Мы понимаем, куда, кто, в какое время и какую еду заказывает. Наши курьеры закреплены за определенными районами, их униформа привлекает внимание, большую часть времени они проводят в многолюдных местах — офисных и торговых центрах», — говорит директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

Новая услуга позволит Delivery Club диверсифицировать доходы от работы сервиса, рассчитывает представитель компании. В третьем квартале 2019 года (последние доступные данные) выручка сервиса впервые превысила 1 млрд руб. и составила 1,244 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 191%. Другие финансовые показатели сервиса не раскрываются.

Осенью 2019 года сервис по доставке еды Uber.Eats объявил, что начал продавать рекламу в приложении (в России Uber.Eats не работает с 2018 года: компания вошла в СП с «Яндексом», получившее название «Яндекс.Такси», в рамках которого работает сервис «Яндекс.Еда»). Как объяснял представитель Uber.Eats, продажа рекламы должна помочь улучшить маржинальность сервиса, где скорректированный чистый доход составляет всего 10,7%, поскольку компания платит высокие отчисления ресторанам и водителям.

О похожем проекте — запуске собственной рекламной платформы — недавно рассказывал «Коммерсанту» сервис по доставке продуктов «СберМаркет», который вместе с Delivery Club вошел в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды. Однако эта идея отличается от решения Delivery Club: онлайн-платформа для FMCG-брендов и ретейлеров продвигает компании, которые сотрудничают со «СберМаркетом», объяснил представитель сервиса. «Мы фокусируемся на том, чтобы увеличивать продажи брендов через нас, при этом с самым высоким ROI (возвратом потраченных инвестиций в рекламу. — РБК)», — отметил он. Зарабатывать с помощью наружной рекламы — брендирования одежды курьеров и т.д. — «СберМаркет» не планирует.

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Идея Delivery Club по продвижению товаров компаний может быть удачной, считает директор по цифровым технологиям рекламного агентства NMi Group Вадим Мельников. Эксперт затрудняется дать точный прогноз по годовой выручке от рекламных услуг сервиса, однако уверен, что наибольшим спросом будет пользоваться продвижение через приложение. По данным App Annie, в 2019 году мобильные приложения категории «Еда и напитки» стали лидерами по росту частоты использования у российских пользователей: по сравнению с 2018 годом показатель вырос почти в 2,4 раза. В первую очередь предложение Delivery Club может быть интересно ресторанам и таким крупным компаниям, как PepsiCo, считает Мельников.

«Однако новая услуга может съесть деньги у других сервисов Mail.ru Group — например, у платформы myTarget. Работа с таргетинговой платформой основана на аукционной системе, и из-за дополнительных предложений головной компании стоимость размещения рекламы на ней может упасть в цене», — предупредил Мельников.

Основной конкурент Delivery Club — «Яндекс.Еда» — пока не предлагает компаниям услуги по продвижению. «Яндекс.Еда» зарабатывает на партнерстве с ресторанами, а также на курьерской доставке, рассказал РБК представитель сервиса. Сейчас сервис рассматривает разные варианты дополнительных услуг, но сосредоточен на том, чтобы эти услуги не ухудшали пользовательский опыт и не подрывали доверие клиентов, добавил он.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Delivery Club, доставка еды, Mail.ru Group, «Яндекс»
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