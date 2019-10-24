Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд руб.

В третьем квартале 2019 года выручка сервиса доставки еды Delivery Club впервые достигла 1,244 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 191%, говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group. По итогам 2019 года выручка Delivery Club должна в два раза превысить прошлогоднюю, рассчитывают в компании.

Такие темпы роста связаны с расширением собственной доставки Delivery Club. «Объем доставок, которые выполняют собственные курьеры сервиса, вырос в 7,1 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года и сейчас превышает 50% всех заказов», — сообщают в компании. Также сервис расширяет партнерскую сеть, которая сейчас составляет 12 тыс. ресторанов (в начале года года у сервиса было около 9 тыс. партнеров).

«Мы считаем, что изменение потребительских привычек станет основой для быстрого роста рынка в будущем, а доставка еды станет ежедневной потребностью россиян», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

В середине июля Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта. Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. Стоимость СП составит свыше 100 млрд руб. Объявляя о сделке, партнеры заявляли, что их компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.

В целом, по итогам третьего квартала 2019 года выручка Mail.Ru Group составила 21,4 млрд руб., что выше показателя того же периода 2018 года на 25,1%. Чистая прибыль компании выросла на 37,3% и достигла 3,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7,2 млрд руб., превысив прошлогодний на 33%. Компания подтвердила прогноз на 2019 год: рост выручки на 22–24% (до 86–88 млрд руб.) и EBITDA около 30 млрд руб.