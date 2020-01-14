Экс-глава «Делимобиля» возглавил операционный департамент Delivery Club

Новым операционным директором Delivery Club стал Мухит Сейдахметов, говорится в сообщении компании. До этого момента он возглавлял каршеринговый сервис «Делимобиль», а также входил в состав операционной группы Uber в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.

До Сейдахметова операционный департамент компании возглавлял Владимир Гусев. Он принял решение развивать собственные проекты и покинул компанию по своей инициативе, пояснили в Delivery Club.

Приоритетной задачей для нового руководителя станет увеличение доставки в городах присутствия и повышение качества логистики, добавили в компании.

По итогам третьего квартала 2019 года выручка Delivery Club составила 1,24 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 191%. В 2019 году Delivery Club стал частью совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка — интернет-компания внесла в СП 100% сервиса и 29,67% в сервисе такси «Ситимобил», а также свои инвестиции в этих и смежных областях, например долю в YouDrive. Сбербанк внес в СП 38,5 млрд руб. и долю в ресторанной платформе Foodplex (35%).