В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой

При попытке корреспондента РБК зайти на сайт сервиса был получен ответ: «Возникли трудности. У нас на пути возникли препятствия, подождите, пока мы с ними справимся, и обновите страницу».

Представитель Delivery Club сообщил РБК, что причиной возникновения у некоторых пользователей сложностей вечером Дня святого Валентина стал аномально высокий спрос.

«Мы занимаемся решением этой проблемы. С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме — мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании. По сравнению с 14 февраля прошлого года желающих провести этот день не в ресторане, а дома, заказав доставку, оказалось существенно больше. Количество пользователей, которые сегодня зашли в приложение в начале вечернего пика, превзошло даже самые смелые ожидания», — пояснил представитель сервиса.

Позднее в Delivery Club сообщили, что сервис вернулся к работе в штатном режиме. «Мы приносим пользователям извинения за неудобства и уже принимаем меры, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Курьерам, которым пришлось ждать новые заказы, будет выплачена компенсация. Сегодняшний день показал, насколько вырос интерес к нашей компании», — приводятся слова вице-президента по foodtech Mail.ru Group Гюванча Донмеза в сообщении компании, поступившем в РБК.

Представитель «Яндекс.Еда» подтвердил, что у ряда пользователей действительно возникали кратковременные трудности с доступом к сервису. Сейчас они устранены, сервис работает в штатном режиме. «Мы приносим извинения пользователям за неудобства и работаем над тем, чтобы это не повторилось», — сказал он.