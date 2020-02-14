В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз» Общество, 21:20 CAS сократил на треть допинговую дисквалификацию российского ходока Спорт, 21:13 В Египте выявили первый случай заболевания коронавирусом Общество, 21:13 Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Общество, 21:01 Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США Спорт, 20:59 ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта Технологии и медиа, 20:55 Экономика любви: сколько мы тратим на День святого Валентина Quote, 20:48 РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус Спорт, 20:47 В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки Общество, 20:33 Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за с ДТП в Псковской области Общество, 20:29 Штайнмайер обвинил Россию и КНР в нарушении международного права Политика, 20:26 Суд в Москве арестовал бросившую ребенка в переходе у метро женщину Общество, 20:08 Кубки, сумки и перчатки: музей «Гараж» выпустил новые сувениры Стиль, 20:03 Кокорина впервые сфотографировали в экипировке «Сочи» Спорт, 20:02
Технологии и медиа ,  
0 

В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой

Представители сервисов подтвердили возникновение трудностей и заверили, что принимаются все меры для их устранения. Причиной трудностей назвали аномально высокий спрос в День всех влюбленных
Яндекс YNDX ₽3 011 -2,47% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У пользователей сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» возникли проблемы с доступом к ним. Жалобы на невозможность подключиться к мобильным приложениям появились на страницах сервисов в сети Twitter.

Представитель «Яндекс.Еда» заверяет пользователей, что трудности скоро будут устранены.

Схожие сообщения появились и на странице Twitter, принадлежащей Delivery Club.

При попытке корреспондента РБК зайти на сайт сервиса был получен ответ: «Возникли трудности. У нас на пути возникли препятствия, подождите, пока мы с ними справимся, и обновите страницу».

Представитель Delivery Club сообщил РБК, что причиной возникновения у некоторых пользователей сложностей вечером Дня святого Валентина стал аномально высокий спрос.

«Мы занимаемся решением этой проблемы. С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме — мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании. По сравнению с 14 февраля прошлого года желающих провести этот день не в ресторане, а дома, заказав доставку, оказалось существенно больше. Количество пользователей, которые сегодня зашли в приложение в начале вечернего пика, превзошло даже самые смелые ожидания», — пояснил представитель сервиса.

Позднее в Delivery Club сообщили, что сервис вернулся к работе в штатном режиме. «Мы приносим пользователям извинения за неудобства и уже принимаем меры, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Курьерам, которым пришлось ждать новые заказы, будет выплачена компенсация. Сегодняшний день показал, насколько вырос интерес к нашей компании», — приводятся слова вице-президента по foodtech Mail.ru Group Гюванча Донмеза в сообщении компании, поступившем в РБК.

Представитель «Яндекс.Еда» подтвердил, что у ряда пользователей действительно возникали кратковременные трудности с доступом к сервису. Сейчас они устранены, сервис работает в штатном режиме. «Мы приносим извинения пользователям за неудобства и работаем над тем, чтобы это не повторилось», — сказал он.

Авторы: Евгений Калюков, Анастасия Скрынникова
Теги: Delivery Club, «Яндекс»
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter