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AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group
За счет партнерства с Mail.ru Group количество уникальных пользователей AliExpress в России за год выросло на 30%. Количество покупателей растет у всех площадок, но средний чек продолжает падать, указывают эксперты
Фото: Aly Song / Reuters

В ноябре количество уникальных пользователей AliExpress в России достигло 24,9 млн человек в месяц, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из данных компании, представленных РБК. При этом с апреля по ноябрь 2019 года этот показатель вырос на 33% (с 18,6 млн человек).

Ускорение роста аудитории стало результатом подключения к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети), пояснил гендиректор AliExpress Russia Дмитрий Сергеев. Кроме того, по его словам, большим спросом стали пользоваться локальные продавцы, на которых приходится уже 15% от общих продаж на площадке. «Сила — в объединении ресурсов и компетенций наших акционеров и партнеров, которые и образовывают совместное предприятие», — передал Сергеев через представителя.

Китайская Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia в октябре 2019 года. Еще в сентябре 2018-го, когда было впервые объявлено о планах партнеров, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, говорил, что в новом СП с Mail.ru Group китайского инвестора интересует именно «доступ к цифровым данным и аудитории».

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В феврале 2019 года площадка AliExpress начала интеграцию с входящей в Mail.ru Group социальной сетью «ВКонтакте», в результате чего ее пользователям стал доступен ассортимент AliExpress и Tmall. Покупки можно делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, оплачивать с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков. В этом году в рамках акции «Всемирный день шопинга» (11 и 12 ноября) россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. на AliExpress и Tmall, что стало рекордным показателем для маркетплейса в России.

По мнению главы Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, увеличение аудитории AliExpress за счет получения нового канала дешевого клиентского трафика было одной из основных задач их объединения с Mail.ru Group. «На мой взгляд, AliExpress достиг «потолка» своего трафика, а с помощью Mail.ru Group наращивать этот показатель проще. С помощью направленной рекламы через соцсети маркетплейсом станут или уже стали пользоваться и те, кто до сих пор не был клиентом AliExpress», — говорит Иванов.

Количество пользователей растет и у других игроков рынка, отметил Иванов.«При этом рынок стагнирует, что выражается в падении среднего чека, в том числе и на AliExpress. А на фоне растущей конкуренции от компаний требуется все больше инвестиций для привлечения новых клиентов, и в условиях снижение покупательской способности окупать эти затраты становится сложнее», — заключил он.

По данным сервиса SimilarWeb, в ноябре 2019 года пользователи Рунета заходили на сайт AliExpress 169,8 млн раз. При этом на Wildberries в этот же период пользователи заходили 101 млн раз, на Ozon — 60,9 млн раз, на «Беру!» (маркетплейс «Яндекс.Маркет» и Сбербанка) — 16,28 млн раз, на Joom — 10,3 млн раз. По данным Data Insigh, в 2019 году средний чек на российских интернет-площадках составил 3,8 тыс. руб. Еще в 2017 году эта цифра составляла 4,6 тыс руб. По оценке НАДТ, при заказе в иностранных магазинах чек за год упал с $10 до $9 (566 руб. по среднему курсу за прошлый год. — РБК), в российских — с 3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: AliExperes, онлайн-торговля, интернет, Mail.ru Group
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