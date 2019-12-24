AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group

За счет партнерства с Mail.ru Group количество уникальных пользователей AliExpress в России за год выросло на 30%. Количество покупателей растет у всех площадок, но средний чек продолжает падать, указывают эксперты

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В ноябре количество уникальных пользователей AliExpress в России достигло 24,9 млн человек в месяц, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из данных компании, представленных РБК. При этом с апреля по ноябрь 2019 года этот показатель вырос на 33% (с 18,6 млн человек).

Ускорение роста аудитории стало результатом подключения к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети), пояснил гендиректор AliExpress Russia Дмитрий Сергеев. Кроме того, по его словам, большим спросом стали пользоваться локальные продавцы, на которых приходится уже 15% от общих продаж на площадке. «Сила — в объединении ресурсов и компетенций наших акционеров и партнеров, которые и образовывают совместное предприятие», — передал Сергеев через представителя.

Китайская Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia в октябре 2019 года. Еще в сентябре 2018-го, когда было впервые объявлено о планах партнеров, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, говорил, что в новом СП с Mail.ru Group китайского инвестора интересует именно «доступ к цифровым данным и аудитории».

В феврале 2019 года площадка AliExpress начала интеграцию с входящей в Mail.ru Group социальной сетью «ВКонтакте», в результате чего ее пользователям стал доступен ассортимент AliExpress и Tmall. Покупки можно делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, оплачивать с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков. В этом году в рамках акции «Всемирный день шопинга» (11 и 12 ноября) россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. на AliExpress и Tmall, что стало рекордным показателем для маркетплейса в России.