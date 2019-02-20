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«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Пользователи социальной сети смогут покупать товары из ассортимента AliExpress. Реальное вовлечение аудитории в процесс покупок будет зависеть от того, удастся ли персонализировать предложения
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba. Для пользователей российской соцсети стал доступен ассортимент AliExpress, а также работающей на его базе торговой площадки Tmall. Об этом РБК рассказали в Alibaba Group (владеет AliExpress, Tmall и др.) и Mail.Ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.).

Покупки можно будет делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, платить — с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.

В сентябре 2018 года Alibaba договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Alibaba должна внести в компанию свой российский бизнес AliExpress, Tmall и денежные средства, получив 48% СП, а также 10% Mail.Ru Group. «МегаФон» в обмен на долю в Mail.Ru Group получит 24% в СП. А Mail.Ru Group внесет свой маркетплейс Pandao и денежные средства и получит 15% СП. Оставшиеся 13% СП достанутся Российскому фонду прямых инвестиций в обмен на вложение $300 млн. Суммы инвестиций Alibaba и Mail.Ru Group в СП не раскрывались, как и то, каким образом будет реализовано сотрудничество между этими компаниями. Ранее стороны говорили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2019 года.

За последний год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на 591 млрд руб., говорилось в исследовании компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight. AliExpress специализируется в первую очередь на продаже китайских товаров. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в общем объеме трансграничных отправлений в Россию товары из Китая занимали более 90%, а доля AliExpress в этом секторе составляла 86,8%. В России у AliExpress в октябре 2018 года было около 20 млн активных пользователей, рассказывал глава российского офиса компании Лю Вэй. Это те, кто в течение года совершил хотя бы одну покупку.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев заявил РБК о планах удвоить активную аудиторию в течение года за счет интеграции с «ВКонтакте».

По данным Mediascope, ежедневная аудитория социальной сети на мобильных устройствах в декабре прошлого года составила 11,5 млн человек, на десктопах — 6,2 млн человек. Месячная аудитория равнялась 13,8 млн и 9 млн человек соответственно.

«ВКонтакте» начала развивать направление электронной коммерции летом прошлого года, запустив сервис VK Pay, который привязан к аккаунтам и позволяет оплачивать покупки внутри соцсети.

Источник РБК, близкий к Mail.Ru Group, ранее говорил, что «ВКонтакте» создает единую экосистему, которая позволит пользователю совершать все необходимые действия, не покидая аккаунт, и увеличит время, которое аудитория проводит в соцсети.

Во вторник управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отказался сообщить, будет ли «ВКонтакте» зарабатывать при продажах через соцсеть и каким может быть коммерческий эффект интеграции.

По словам директора по маркетингу «Яндекс.Маркет» Владислава Свириденко, доля пользователей, которые делают покупки через социальные сети, будет расти за счет аудитории самих площадок и все больших затрат на продвижение.

Но темпы вовлечения пользователей зависят от того, насколько эта интеграция будет соответствовать их моделям поведения, то есть насколько персонализированными будут предложения с AliExpress, предупреждает
партнер Data Insight Федор Вирин.

Что сотрудничество «ВКонтакте» и AliExpress даст компаниям и пользователям соцсети, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «ВКонтакте», AliExpress, Alibaba, Mail.Ru Group
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