«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress

Пользователи социальной сети смогут покупать товары из ассортимента AliExpress. Реальное вовлечение аудитории в процесс покупок будет зависеть от того, удастся ли персонализировать предложения

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba. Для пользователей российской соцсети стал доступен ассортимент AliExpress, а также работающей на его базе торговой площадки Tmall. Об этом РБК рассказали в Alibaba Group (владеет AliExpress, Tmall и др.) и Mail.Ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.).

Покупки можно будет делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, платить — с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.

В сентябре 2018 года Alibaba договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Alibaba должна внести в компанию свой российский бизнес AliExpress, Tmall и денежные средства, получив 48% СП, а также 10% Mail.Ru Group. «МегаФон» в обмен на долю в Mail.Ru Group получит 24% в СП. А Mail.Ru Group внесет свой маркетплейс Pandao и денежные средства и получит 15% СП. Оставшиеся 13% СП достанутся Российскому фонду прямых инвестиций в обмен на вложение $300 млн. Суммы инвестиций Alibaba и Mail.Ru Group в СП не раскрывались, как и то, каким образом будет реализовано сотрудничество между этими компаниями. Ранее стороны говорили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2019 года.

За последний год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на 591 млрд руб., говорилось в исследовании компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight. AliExpress специализируется в первую очередь на продаже китайских товаров. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в общем объеме трансграничных отправлений в Россию товары из Китая занимали более 90%, а доля AliExpress в этом секторе составляла 86,8%. В России у AliExpress в октябре 2018 года было около 20 млн активных пользователей, рассказывал глава российского офиса компании Лю Вэй. Это те, кто в течение года совершил хотя бы одну покупку.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев заявил РБК о планах удвоить активную аудиторию в течение года за счет интеграции с «ВКонтакте».