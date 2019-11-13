AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

Во время акции «Всемирный день шопинга» россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. на AliExpress и Tmall. Этот показатель стал рекордным для маркетплейса в России

Логистический центр Tmall (Фото: Aly Song / Reuters)

Во время акции «Всемирный день шопинга» на AliExpress Россия (включает площадку для международной торговли AliExpress и локальный меркетплейс Tmall), которая проходила 11 и 12 ноября, приняли участие 5 млн россиян, они совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Эта сумма — рекорд для российского AliExpress, приводятся в сообщении слова генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева. Он называет это итогом создания совместного предприятия Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФоном» и РФПИ. О планах по созданию новой компании было объявлено в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Сделка была закрыта в октябре этого года.

Более 15% оборота пришлось на продавцов из России, а оборот Tmall за два дня превысил 500 млн руб. Количество товаров, продаваемых российскими производителями и магазинами, увеличилось в 17 раз по сравнению с распродажей прошлого года, указано в сообщении. В акции также приняли участие более 150 тыс. продавцов из разных стран мира, торгующих в России через AliExpress.

Самым популярным товаром стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth. Наиболее популярными категориями стали одежда, товары для дома, электроника и детские товары. Российские продавцы были лучше всего представлены в категориях детских товаров, одежды и товаров для дома, включая текстиль и аксессуары для дома.