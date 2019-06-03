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Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
В 2018 году рынок интернет-торговли увеличился почти на 60%, показав лучший прирост почти за 10 лет, по данным АКИТ — сказались увеличение продаж в отдельных категориях, а также появление новых источников данных об онлайн-покупках
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб., следует из презентации исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которой ознакомился РБК (глава ассоциации Артем Соколов подтвердил корректность данных). Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку.

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Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб. Аналогичная оценка приводилась и в исследовании Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, вышедшем в марте.

Как пояснил Артем Соколов, новое исследование показало, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров. «Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели (за прошлый год этот сегмент заработал около 120 млрд руб., раньше мы его почти не замечали). Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил Соколов.

Он также пояснил, что в этом году АКИТ поменяла методологию исследования. «У нас появились новые партнеры в лице Сбербанка, OFD.ru, Admitad, что позволило использовать новые источники данных и новые способы подсчета», — рассказал глава АКИТ.

Как сообщил представитель Ozon (входит в АКИТ), оборот компании вырос на 73% в 2018 году, а число заказов — на 85%. Самые быстрорастущие категории товаров — свежие продукты питания, красота и здоровье. Гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков связывает бурный рост электронной коммерции как с запуском новых площадок, так и с развитием инфраструктуры.

Впрочем, не все эксперты согласны с оценкой АКИТ. «Сама цифра [по объему онлайн-торговли] в 2018 году схожа с нашими оценками. Вызывают вопрос данные АКИТ за 2017 год, которые явно сильно занижены, поэтому темпы роста рынка не могут составлять почти 60% и в реальности были раза в два ниже», — считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

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По мнению партнера Data Insight Федора Вирина, активный рост рынка связан с огромными инвестициями основных игроков в рекламу, в том числе на телевидении, благодаря чему у потребителей сформировалось большее доверие к брендам и они стали чаще заказывать онлайн. При этом агентство Data Insight оценило оборот рынка в 2018 году ниже, чем АКИТ, — в 1,5 трлн руб.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов назвал оценку АКИТ завышенной. «Количество заказов действительно растет, но в ценовом выражении рост рынка виден не так ярко. Средний чек продолжает падать. При заказе в иностранных магазинах чек за год упал с $10 до $9 (566 руб. по среднему курсу за прошлый год. — РБК), в российских — с 3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.», — указал Иванов.

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Автор: Александра Посыпкина
При участии: Елена Сухорукова, Анна Балашова
Теги: e-commerce, онлайн-торговля, АКИТ, статистика
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