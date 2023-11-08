Греф рассказал о вызове разработчиков «Сбера» в прокуратуру из-за ИИ

Сотрудников Сбербанка вызывали в прокуратуру из-за того, что депутаты были недовольны изображениями от нейросети Kandinsky, рассказал Герман Греф. Алгоритм пришлось редактировать, и модель потеряла в креативности и точности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудников Сбербанка вызывали в прокуратуру из-за неточного изображения российского флага, созданного нейросетью, рассказал глава «Сбера» Герман Греф в ходе форума «Финополис», организованного ЦБ.

«Опыт показал, что мы только опубликовали модели — и нас, и «Яндекс» тут же привели в прокуратуру. У нас модель при генерации российского флага — ну она же генеративная, она пытается его улучшить — она на флаге нарисовала еще купола от Собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную», — сказал Греф.

При этом теперь модель теряет в креативности генерации, признал Греф: «Мы последние полгода модель не могли выставить, потому что мы закручивали настройки безопасности. При этом модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности. Нам придется пройти через этот период. Нужна помощь государства в снисхождении и понимании, что мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить. Потому что когда разработчиков и нас пригласили в прокуратуру… Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, — он все изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли. Он сказал: ребята, давайте идите работайте, но будьте поаккуратнее. Могло бы быть иначе». Разработчикам подобных моделей придется наступить на «все грабли», однако в России в целом «правильная атмосфера для этого», добавил Греф.

Ситуация, о которой сказал Греф, произошла в апреле 2023 года. Тогда лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова дать оценку изображениям, сгенерированным нейросетью Kandinsky 2.1, созданной «Сбером». Как писал ТАСС со ссылкой на копию письма Миронова, при тестировании системы нейросеть, по мнению депутата, генерировала ответы на запросы о России, которые способствуют «формированию ее негативного образа и положительного образа недружественных стран». «В частности, при запросах со словом «российский», «Россия», «русские» и даже «российский флаг», «флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», — подчеркивал Миронов. По его мнению, создатели нейросети использовали разработки недружественных государств, ведущих информационную войну против России.

В целом от регулирования государства развитие ИИ зависит очень сильно, сказал Греф на «Финополисе». «Поэтому первое и самое главное — постараться эту сферу не зарегулировать, и это самое большое, что государство может сделать. ЦБ опубликовал свои подходы к политике искусственного интеллекта — мне кажется, что там заложена очень разумная концепция, то есть рискориентированный подход и в то же самое время не перерегулирование. Мы видим примеры, когда США и Китай используют искусственный интеллект и при этом создают все условия для его развития, в то же время не перерегулируют. И мы видим европейский подход, где сначала цифровая директива, а затем принципы регулирования искусственного интеллекта фактически убили развитие искусственного интеллекта в Европе. И сегодня все более-менее крупные компании стараются релоцироваться за пределы регулирования Евросоюза. Нам, конечно, очень важно этого не повторить. Но мне кажется, что пока в России и правительство очень хорошо это понимает, и Центральный банк трезво и без всяких страхов подходит к этому».

Банк России опубликовал консультативный доклад об искусственном интеллекте в начале ноября. В нем он подчеркнул, что «на данный момент не видит необходимости в оперативной разработке отдельного регулирования использования технологии ИИ финансовыми организациями».