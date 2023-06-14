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Греф назвал единственную проблему для искусственного интеллекта в России

Глава «Сбера»: Единственное ограничение для искусственного интеллекта связано с «железом»
Для развития искусственного интеллекта в России сейчас есть единственное ограничение, связанное с «железом», считает Герман Греф. В остальном технология локализована на 100%, и отставание от иностранцев уже не исчисляется годами
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Единственное ограничение и вызов, которые на сегодняшний день просматриваются в сфере развития искусственного интеллекта в России, связаны с «железом», заявил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф. Речь, в частности, идет о поставках специализированных чипов, так называемых ASIC (application-specific integrated circuit, интегральная схема для конкретного применения), и целом ряде других специализированных инструментов, которые производят несколько компаний в мире, отметил он.

После начала специальной военной операции на Украине ряд стран, в том числе США, ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию. Это сделало невозможным легальную поставку в страну IT-оборудования и микроэлектроники, при создании которых использовались американские технологии, в том числе произведенных на территории других стран, например в Азии.

Греф отметил, что и при решении этой проблемы он не является пессимистом. «Мы такие варианты закладывали в предыдущие годы в черный сценарий, как вы говорите. Мы предпринимали шаги для того, чтобы готовиться к подобного рода ситуациям. Но, как всегда, риск приходит раньше, чем ты к нему готов. Но и не сказать, что мы к нему абсолютно не готовы. Мы сейчас совместно с правительством работаем над тем, как нам решить эту задачу — задачу «железа», которая, к сожалению, не так просто решается», — указал он.

Технологии искусственного интеллекта уже стали «всеобщим инструментом, как электричество», считает Греф. Он заверил, что Сбербанк не «сидит» на импортных продуктах. «Вся наша работа последние десять лет была направлена на то, чтобы построить собственную независимую платформу. И на сегодняшний день в подавляющем большинстве наших сервисов мы локализовали собственные разработки на 100%. Это же касается искусственного интеллекта», — подчеркнул Греф. В части больших языковых моделей и больших трансформеров, по словам Грефа, Сбербанк ведет «исключительно собственную разработку и никак не зависим ни от каких иностранных вендоров и вообще от каких-либо иных вендоров».

Речь идет о версии мультимодальной нейросети GigaChat, которую «Сбер» выпустил в апреле этого года и которая может отвечать на вопросы пользователей, писать программный код, поддерживать диалог, создавать картинки и тексты на основе описаний в рамках единого контекста. Лидер по развитию подобных генеративных сетей в мире — американская OpenAI Илона Маска со своим ChatGPT, который был запущен осенью 2022 года. В феврале 2023 года число пользователей ChatGPT превысило 100 млн человек по всему миру, что является рекордом для нейросетей.

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В интервью РБК Греф отметил, что не видит большой проблемы в том, что для российских компаний закрыли доступ к данным для обучения искусственного интеллекта с других рынков. Ограничение доступа к данным с других рынков — это сегодня тренд, и всем придется учиться на собственных данных, уверен Греф. «Посмотрите, что происходит даже в так называемых дружественных ареалах. После того как запустили ChatGPT, целый ряд стран ввели ограничения его использования и правильно сделали. Если кто-то хочет сегодня оперировать на рынках других стран, он вынужден локализовываться на рынках этих стран, что очень затратно и не всегда рационально. <...> Но это сегодня тренд. И всем придется учиться на собственных данных», — указал глава Сбербанка.

Например, в конце марта ChatGPT был заблокирован в Италии из-за утечки данных местных пользователей, но к концу апреля возобновил работу, после того как OpenAI согласилась выполнить требования о конфиденциальности данных пользователей.

Если искусственный интеллект был когда-то раньше самой открытой технологией, то сегодня она стала одной из самых закрытых, считает Греф. «Мы в течение многих лет создали свой технологический стек. И архитектурный, и компонентный. Поэтому я не могу сказать, что есть какие-то сферы в области искусственного интеллекта, недоступные для нас», — описал он. Что касается отставания от иностранных разработчиков, то оно, по его словам, «сегодня не исчисляется годами, а, может быть, месяцами». «Поэтому здесь ситуация для нашей страны не такая печальная», — подытожил глава Сбербанка, добавив, что в России две компании, у которых есть полный стек технологий для развития искусственного интеллекта, — это «Сбер» и «Яндекс».

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искусственный интеллект Сбербанк Герман Греф технологии
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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