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Путин спросил о замене Грефа на искусственный интеллект в Сбербанке

Путин спросил Грефа, может ли искусственный интеллект заменить его в Сбербанке
Путин спросил, можно ли заменить Грефа на искусственный интеллект. Тот выразил надежду, что при его жизни этого не произойдет. Президент в ответ пошутил, что глава «Сбера» тормозит прогресс

Путин спросил о замене Грефа на искусственный интеллект в Сбербанке
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Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» спросил главу Сбербанка Германа Грефа, может ли его заменить искусственный интеллект (ИИ). Трансляция велась на странице организации во «ВКонтакте».

На заседании обсуждался вопрос о развитии технологий ИИ и их внедрения для помощи сотрудникам и их освобождения от рутинной работы. В этом контексте была упомянута конференция «Сбера» AI Journey, посвященная обсуждению вопросов развития ИИ и машинного обучения.

«Герман Оскарович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя «Сбера»?» — спросил Путин.

«Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — ответил Греф.

«Видите, с такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить», — пошутил после этого Путин.

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Путин ранее называл ИИ основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». Подобные технологии, по его мнению, «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая науку, производство, культуру и социальную сферу. У России есть собственные преимущества в сфере ИИ, добавлял президент. «От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — говорил Путин.

Греф в интервью РБК в июне говорил, что единственное ограничение в развитии ИИ в России связано с «железом» — специализированными чипами и рядом других инструментов, которые производят только несколько компаний в мире. «Мы сейчас совместно с правительством работаем над тем, как нам решить эту задачу — задачу «железа», которая, к сожалению, не так просто решается», — отмечал он.

После начала военной операции западные страны ввели санкции против России, предусматривающие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, в том числе IT-оборудования. Москва считает вводимые против нее ограничения незаконными.

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Владимир Путин Герман Греф Сбербанк искуственный интеллект
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