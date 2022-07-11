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Власти назначат ответственных за импортозамещение софта

На роль ответственных за замену зарубежного ПО претендуют главы «Газпром нефти» и «КамАЗа»
Власти обсуждают кандидатов на роль руководителей центров, которым предстоит определить, какой софт необходимо разработать для полного отказа от зарубежных продуктов. Среди них главы «Газпром нефти», «Т Плюс», «Ростелекома» и др.
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Кандидатов на роль глав индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях обсуждали в субботу, 9 июля, на стратегической сессии с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минцифры Максута Шадаева и заместителей руководителей различных министерств, разработчиков софта и его крупных потребителей, рассказали РБК три собеседника, присутствовавших на мероприятии.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил создать эти центры в середине июня по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Всего должно появиться 37 подобных центров.

Каких кандидатов и на какие отрасли обсудили:

  • на роль руководителя центра, который будет курировать замену зарубежных продуктов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях предложен глава «Газпром нефти» Александр Дюков;
  • авиационный транспорт — глава «Аэрофлота» Сергей Александровский;
  • автомобилестроение — глава «КамАЗа» Сергей Когогин;
  • ЖКХ — глава «Т Плюс» Андрей Вагнер;
  • мобильная связь — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, фиксированная связь — глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, спутниковая связь— глава ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин;
  • аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;
  •  ж/д транспорт — глава РЖД Олег Белозеров, морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;
  • образование — и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин;
  • здравоохранение — ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петру Глыбочко.

Власти проработают схему по ускорению замены зарубежного софта
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

По словам одного из собеседников РБК, эти центры должны будут определить:

  • направления, виды и классы софта, который необходимо заменить;
  • приоритетность — какие продукты необходимо разработать в первую очередь;
  • будут влиять на распределение господдержки.
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По словам источника РБК, правительство намерено финансировать из федерального бюджета по два конкурирующих между собой решения по каждому типу промышленного (например, в авиационной отрасли это системы бронирования) и общесистемного софта (офисное ПО, операционные системы и т.д.). Речь может идти о софинансировании 80% необходимой суммы, но конкретный объем будет определять Минцифры. Еще на этапе создания софта предприятия отрасли должны будут подписать контакты на его внедрение. При этом его внедрение правительство также готово субсидировать. Всего на эти цели до конца 2024 года выделено 37,1 млрд руб., которые будут распределять через Фонд Бортника (гранты в размере от 3 млн до 20 млн руб. на стартапы; всего 8 млрд руб.), «Сколково» (гранты до 1 млрд руб. заказчикам из приоритетных отраслей — здравоохранения, образования, финансов, торговли и энергетики; всего 4,8 млрд руб.) и РФРИТ (до 6 млрд руб. заказчикам и разработчикам при условии софинансирования в размере не менее 20%; всего 24,3 млрд руб.).

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Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Какие именно продукты должны претендовать на госсредства, будет определять их ключевой заказчик. Он же будет давать техническое задание, определять сроки разработки и т.д. Как рассказал один из собеседников РБК, в своем выступлении на сессии Максут Шадаев говорил, что заказчик должен представлять проект разработчика и что в качестве разработчика не сможет выступать бюджетная организация и госкомпания, предпочтительно, чтобы он не был аффилирован с заказчиком и чтобы на поддержку не претендовали зрелые продукты. Также разработчик должен иметь какие-то наработки, которые могут превратиться в продукт, замещающий иностранное ПО, или команду и экспертизу, которые позволят создать такой продукт с нуля.

Руководители центров компетенций должны будут «гарантировать отсутствие конфликта интересов и одинаковое отношение ко всем проектам». При этом если по каким-то направлениям будет пять-семь конкурентных проектов, то правительство будет выбирать два наиболее сильных предложения для поддержки. Приоритет будет отдаваться тем продуктам, внедрять которые готово большее число заказчиков, а также тем, на финансирование которых основную часть затрат будет готов взять на себя бизнес.

При этом Дмитрий Чернышенко указал, что центры должны возглавлять руководители ведущих компаний различных отраслей, чтобы они «могли нести консолидированную ответственность, что все внутри договорятся о поддержке двух лучших решений», отметил собеседник РБК. По словам вице-премьера разработанный софт должен быть универсальным, чтобы его могли внедрять несколько заказчиков, обеспечив тем самым спрос, а также ориентированным на экспорт, чтобы его разработчик получал до 2/3 выручки от внедрения продукта за рубежом.

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Конкретные проекты должна будет утвердить президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. По словам собеседников РБК, предполагается, что до 15 июля состав и руководители центров компетенций представят председателю правительства Михаилу Мишустину, до середины сентября — правительство рассмотрит и одобрит конкретные проекты, а с октября начнется их реализация.

Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко подтвердил, что такие кандидатуры рассматривались на стратегической сессии. По его словам, по поручению Мишустина состав центров должен быть полностью сформирован к середине июля. Он также подтвердил, что правительство намерено софинансировать создание и внедрение российских программных решений и что на эти цели уже предусмотрено финансирование в бюджете до 2024 года. РБК направил запрос представителю Минцифры.

Представители «Газпром нефти» и «Ростелекома» подтвердили, что главы этих компаний претендуют на роль руководителей центров. Представители «Т Плюс» и «ЭР-Телеком Холдинга» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «КамАЗ», «Аэрофлот» и ГПКС.

Зачем менять иностранный софт

Правительство несколько последних лет говорило о необходимости замены иностранного софта. Изначально переходить на отечественные продукты предписали госорганам и госкомпаниям, затем — всем владельцам критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда др. компаний. Тем не менее к концу 2021 года доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35% вместо предписанных директивой 50–70%, говорил РБК глава учрежденного по постановлению правительства Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

Однако после начала специальной военной операции и приостановке или полного ухода с российского рынка ряда иностранных разработчиков переход на российские продукты пришлось активизировать. Среди прекративших работу на российском рынке были такие компании, как Microsoft, SAP, Oracle и др., чьи продукты использовались в большинстве отечественных организаций. Последние не смогут приобретать новые лицензии или продлевать существующие, обновлять продукты, из-за чего спустя некоторое время они могут устареть или стать небезопасными. Как говорил ранее председатель совета директоров ROS AGRO Максим Басов, к этой компании был подготовен наиболее крупный проект внедрения SAP в растениеводстве, и полноценного продукта на его замену сейчас в России нет. Кроме того, из России ушли различные разработчики прикладного софта. Например, из-за этого «Аэрофлот» и др. авиакомпании вынуждены были спешно переходить с иностранных систем бронирования и обслуживания пассажиров.

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Анна Балашова Анна Балашова
При участии
Тимофей Дзядко, Артём Кореняко
софт Импортозамещение правительство российское ПО
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