WSJ узнала о влиянии Цукерберга на решение Трампа заблокировать TikTok

Цукерберг активно выступал против TikTok, которого считает одним из основных конкурентов, еще осенью прошлого года, утверждает WSJ. Так, на ужине в Белом доме он намекал Трампу на необходимость надавить на интернет-компании из КНР

Марк Цукерберг (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг оказал влияние на решение администрации Дональда Трампа заблокировать на территории США социальную сеть TikTok. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, в ноябре прошлого года Цукерберг выступил с речью перед студентами университета Джорджтауна о свободе слова. В ней он указал, что одним из основных конкурентов Facebook стал TikTok, который не разделяет приверженности американской компании к свободе самовыражения и представляет собой риск для ценностей и технологического превосходства США.

Еще до этого, в октябре 2019-го, Цукерберг высказывал аналогичное мнение на встречах с чиновниками и законодателями, а также несколькими неделями ранее во время визита в Вашингтон. Как утверждает WSJ, на ужине в Белом доме Цукерберг убедил Трампа, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и должен считаться более серьезной проблемой для властей, чем ограничения в отношении Facebook.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала CNBC опроверг информацию, опубликованную WSJ. По его словам, у Цукерберга нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok. «Я впервые слышу об этом. Меня всегда изумляет, как появляются такие публикации», — заявил советник Трампа.