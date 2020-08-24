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WSJ узнала о влиянии Цукерберга на решение Трампа заблокировать TikTok

Цукерберг активно выступал против TikTok, которого считает одним из основных конкурентов, еще осенью прошлого года, утверждает WSJ. Так, на ужине в Белом доме он намекал Трампу на необходимость надавить на интернет-компании из КНР
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг оказал влияние на решение администрации Дональда Трампа заблокировать на территории США социальную сеть TikTok. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, в ноябре прошлого года Цукерберг выступил с речью перед студентами университета Джорджтауна о свободе слова. В ней он указал, что одним из основных конкурентов Facebook стал TikTok, который не разделяет приверженности американской компании к свободе самовыражения и представляет собой риск для ценностей и технологического превосходства США.

Еще до этого, в октябре 2019-го, Цукерберг высказывал аналогичное мнение на встречах с чиновниками и законодателями, а также несколькими неделями ранее во время визита в Вашингтон. Как утверждает WSJ, на ужине в Белом доме Цукерберг убедил Трампа, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и должен считаться более серьезной проблемой для властей, чем ограничения в отношении Facebook.

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Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала CNBC опроверг информацию, опубликованную WSJ. По его словам, у Цукерберга нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok. «Я впервые слышу об этом. Меня всегда изумляет, как появляются такие публикации», — заявил советник Трампа.

Представитель Facebook в разговоре с CNBC также опроверг сообщение о том, что Цукерберг каким-либо образом пытался повлиять на решение Трампа заблокировать китайскую соцсеть на территории США. «Марк никогда не выступал за запрет TikTok. Он неоднократно публично заявлял, что главными конкурентами технологических компаний США являются китайские компании, чьи ценности не соответствуют демократическим идеалам, таким как свобода слова. Нелепо предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только на основе заявлений Марка», — сказал он.

Правительство США считает, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В начале июля госсекретарь США Майк Помпео допустил блокировку видеоприложения на территории страны. Позже об этом заявил Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok.

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TikTok призвал 100 млн пользователей в США заявить о себе Белому дому
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Фото: Jessica Hill / AP

В Белом доме считают, что TikTok угрожает национальной безопасности США, собирая личные данные пользователей и передавая их властям КНР. Аналитики ЦРУ сообщили, что возможность собирать сведения о пользователях действительно существует. Но доказательств их передачи не нашли.

Две недели назад The Wall Street Journal выяснила, что TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, обходя меры защиты конфиденциальности, установленные Google. Таким образом приложение отслеживало пользователей, которые находились в Сети. Издание отметило, что видеосервис остановил эту практику в ноябре 2019 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Марк Цукерберг, Facebook, TikTok, Дональд Трамп
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