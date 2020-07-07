В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

В Вашингтоне опасаются, что данными американских пользователей приложения могут воспользоваться власти КНР

Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.

Отвечая на вопрос ведущей, последуют ли США примеру властей Индии и Австралии, которые уже заявили о необходимости закрыть китайское приложение, Помпео отметил, что такое развитие событий возможно. Он не стал вдаваться в подробности, однако посоветовал гражданам «проявлять осторожность при использовании TikTok, чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

Госсекретарь напомнил, что ранее США объявили угрозой для национальной безопасности работу китайских компаний ZTE и Huawei, заподозрив их в передаче персональных данных американских граждан властям КНР.

Агентство Reuters между тем сообщило, что TikTok приняла решение прекратить работу приложения в Гонконге. Поводом стало вступление в силу принятого китайским парламентом закона о национальной безопасности. В частности, он предусматривает пожизненное заключение за подрыв власти, сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая. Для реализации закона в Гонконге создадут представительства органов госбезопасности КНР.

Иностранным компаниям этот закон может грозить судебными требованиями о предоставлении властям КНР данных пользователей разного рода мессенджеров и приложений.

TikTok — созданное китайской ByteDance видеоприложение. В компании ранее отрицали свои связи с властями КНР и указывали, что ее основные центры обработки данных расположены за пределами Китая.