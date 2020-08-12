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WSJ узнала о сборе данных пользователей TikTok в нарушение правил Google

По данным газеты, TikTok с помощью необычного дополнительного уровня шифрования собирал MAC-адреса мобильных устройств с Android. Пользователи об этом ничего не знали, утверждает WSJ
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Фото: Anjum Naveed / AP
Фото: Anjum Naveed / AP

Видеосервис TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Это позволяло приложению отслеживать пользователей, находившихся в Сети, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok», — говорится в публикации. Как отмечает газета, TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года.

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Фото: AP

По информации издания, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса (чаще всего используются в рекламных целях).

MAC-адрес — это идентификатор пользователя, который распознает рекламная площадка. Он есть у каждого устройства. MAC-адрес нужен для того, чтобы по нему распознать в Сети определенное устройство, с которого пользователь может зайти в интернет по Wi-Fi соединению. Это, в свою очередь, используется для того, чтобы настроить таргетинг на определенный список MAC-адресов.

Представители TikTok, которые ранее заявляли о том, что приложение собирает меньше личных данных, чем американские компании, такие как Facebook и Google, сообщили, что компания «привержена защите конфиденциальности и безопасности сообщества TikTok». «Как и наши коллеги, мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы не отставать от возникающих проблем безопасности», — отметили в TikTok. Там добавили, что «текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса».

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Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

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Представитель Google сказал, что компания изучает выводы WSJ, и отказался комментировать лазейку, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.

Правительство США считает, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В начале июля госсекретарь США Майк Помпео допустил блокировку видеоприложения на территории страны. Позже об этом заявил и президент Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok.

Автор: Михаил Юшков
Теги: TikTok, Google, Android, сбор данных
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