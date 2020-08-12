WSJ узнала о сборе данных пользователей TikTok в нарушение правил Google

По данным газеты, TikTok с помощью необычного дополнительного уровня шифрования собирал MAC-адреса мобильных устройств с Android. Пользователи об этом ничего не знали, утверждает WSJ

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Видеосервис TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Это позволяло приложению отслеживать пользователей, находившихся в Сети, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok», — говорится в публикации. Как отмечает газета, TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года.

По информации издания, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса (чаще всего используются в рекламных целях).