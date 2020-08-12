WSJ узнала о сборе данных пользователей TikTok в нарушение правил Google
Видеосервис TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Это позволяло приложению отслеживать пользователей, находившихся в Сети, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok», — говорится в публикации. Как отмечает газета, TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года.
По информации издания, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса (чаще всего используются в рекламных целях).
MAC-адрес — это идентификатор пользователя, который распознает рекламная площадка. Он есть у каждого устройства. MAC-адрес нужен для того, чтобы по нему распознать в Сети определенное устройство, с которого пользователь может зайти в интернет по Wi-Fi соединению. Это, в свою очередь, используется для того, чтобы настроить таргетинг на определенный список MAC-адресов.