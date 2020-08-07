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TikTok призвал 100 млн пользователей в США заявить о себе Белому дому

Руководство сервиса TikTok после направленного против него указа Трампа обратилось к 100 млн пользователей в США с призывом выступить в защиту своего «дома для самовыражения»
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Фото: Jessica Hill / AP
Фото: Jessica Hill / AP

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете американцам вести дела с китайской компанией ByteDance, владеющей сервисом видеосообщений TikTok, грозит подорвать веру мирового бизнеса в то, что Вашингтон придерживается принципа верховенства закона. Об этом говорится в заявлении администрации TikTok.

В документе, опубликованном на сайте сервиса, говорится, что указ Трампа создает опасный прецедент для концепций свободы слова и открытых рынков, которые десятилетиями привлекали в США инвестиции и стимулировали рост экономики страны.

В TikTok еще раз заявили о том, что сервис никогда не делился с властями Китая данными своих пользователей и не цензурировал размещенный в нем контент по запросам из Пекина. Для своей защиты TikTok намерен использовать все возможности судебной системы США.

Одновременно с этим руководство сервиса обратилось к 100 млн его пользователей в США с призывом выступить в защиту своего «дома для самовыражения».

«Как пользователи TikTok, его творцы, партнеры и семья, вы имеете право высказать свое мнение избранным вами чиновникам, в том числе и Белому дому. У вас есть право быть услышанными», — говорится в заявлении TikTok.

Forbes впервые составил рейтинг звезд TikTok с самыми большими доходами
Бизнес
Фото: Jessica Hill / AP

Действия пользователей TikTok в июне 2020 года стали, как сообщали американские СМИ, одной из причин того, что на предвыборном митинге на стадионе BOK Center в Талсе (штат Оклахома) Трампу пришлось выступать перед далеко не полностью заполненными трибунами. Активисты бронировали билеты, но на сам митинг не явились; в результате, как сообщала New York Times, из 19 тыс. мест на стадионе было занято лишь около 6 тыс.

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Американские власти утверждают, что сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР.

Трамп запретил гражданам США «иметь дела» с TikTok
Бизнес
Фото: Susan Walsh / AP

3 августа президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября, пригрозив в противном случае запретить работу сервиса на американской территории. 7 августа президент США своим указом запретил американцам «иметь какие-либо дела» с ByteDance. Запрет вступит в силу через 45 дней.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал требования США продать TikTok американской компании попытками политического давления.

Автор: Евгений Калюков
Теги: TikTok, Китай, США
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