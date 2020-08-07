TikTok призвал 100 млн пользователей в США заявить о себе Белому дому

Руководство сервиса TikTok после направленного против него указа Трампа обратилось к 100 млн пользователей в США с призывом выступить в защиту своего «дома для самовыражения»

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Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете американцам вести дела с китайской компанией ByteDance, владеющей сервисом видеосообщений TikTok, грозит подорвать веру мирового бизнеса в то, что Вашингтон придерживается принципа верховенства закона. Об этом говорится в заявлении администрации TikTok.

В документе, опубликованном на сайте сервиса, говорится, что указ Трампа создает опасный прецедент для концепций свободы слова и открытых рынков, которые десятилетиями привлекали в США инвестиции и стимулировали рост экономики страны.

В TikTok еще раз заявили о том, что сервис никогда не делился с властями Китая данными своих пользователей и не цензурировал размещенный в нем контент по запросам из Пекина. Для своей защиты TikTok намерен использовать все возможности судебной системы США.

Одновременно с этим руководство сервиса обратилось к 100 млн его пользователей в США с призывом выступить в защиту своего «дома для самовыражения».

«Как пользователи TikTok, его творцы, партнеры и семья, вы имеете право высказать свое мнение избранным вами чиновникам, в том числе и Белому дому. У вас есть право быть услышанными», — говорится в заявлении TikTok.