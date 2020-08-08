ЦРУ не нашло свидетельств «слива» данных пользователей TikTok властям КНР

В спецслужбе не исключили, что китайские власти могут получить доступ к смартфонам и данным пользователей TikTok. Но не нашли прямых доказательств того, что это произошло

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Аналитики американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не нашли доказательств, что китайские власти получали данные пользователи видеоприложения TikTok. Об этом сообщает газета The New York Times.

После того, как Белый дом попросил ЦРУ оценить TikTok с точки зрения угрозы национальной безопасности, сотрудники спецслужбы представили отчет, который газета называет «неоднозачным».

В частности, аналитики пришли к выводу, что китайские спецслужбы действительно потенциально могут перехватывать личные данные пользователей видеосервиса и даже получать доступ к их смартфонам. Однако каких-либо доказательств того, что это происходило, нет.

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