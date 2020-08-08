Билл Гейтс сравнил принципы сделки по покупке TikTok с «чашей яда»

Билл Гейтс (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал странными принципы по котором может произойти покупка видео сервиса TikTok. Мнение Гейтса приводит журнал Wired.

По мнению миллиардера, если компания Microsoft решится на сделку, то ей придется учитывать условия, поставленные президентом Дональдом Трампом, среди которых возможное участие в сделке Министерства финансов США, что «вдвойне странно».

«Это чаша с ядом», — добавил Гейтс.

Ранее Трамп потребовал, чтобы владельцы видео сервиса TikTok, китайская компания ByteDance, продала его Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. В противном случае Трамп пообещал заблокировать видео сервис на территории страны.