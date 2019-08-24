Власти поддержали идею убрать из выдачи «Яндекса» нелегальный алкоголь

Росалкогольрегулирование поддержало идею о привлечении поисковиков к борьбе с нелегальными продажами алкоголя в интернете. От интернет-компаний ждут повышения контроля за поисковой выдачей и контекстной рекламой

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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование; РАР) считает «фильтрацию поисковой выдачи и контроль над контекстной рекламой по запросам с релевантными ключевыми словами» со стороны интернет-компаний эффективной мерой борьбы с нелегальной онлайн-торговлей алкоголем. Это следует из письма замруководителя службы Елены Афанасенко в ответ на обращение члена фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Зубарева. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель пресс-службы РАР.

В июле 2019 года Зубарев направил письма главе Роскомнадзора, Росалкогольрегулирования, руководству «Яндекса» и «ВКонтакте», в которых предложил усилить контроль за интернет-ресурсами, нелегально продающими алкоголь. В частности, он попросил интернет-компании, используя собственные компетенции, усилить легитимную фильтрацию поиска и увеличить контроль за снижением и исключением незаконных позиций из поисковой выдачи. Кроме того, депутат рассчитывает, что поисковики усилят контроль за системой контекстной рекламы, а также за латентной рекламой сервисов типа «доставка напитков круглосуточно», появляющаяся в органической поисковой выдаче после 23:00.

Что происходит с блокировкой «алкогольных» ресурсов

По данным Group-IB за 2018 год, объем рынка онлайн-торговли алкоголем вырос на 23%, или почти на 400 млн руб., и составил до 2,1 млрд руб. Спрос на покупку алкоголя в интернете за год вырос более чем на 35%, а на покупку с доставкой — на 30%.

В июне 2018 года Росалкогольрегулирование наравне с Роскомнадзором получило право досудебной блокировки ресурсов, торгующих спиртным онлайн. Согласно письму Афанасенко, с того момента (по состоянию на 29 июля) было принято более 5,3 тыс. решений о наличии на страницах сайтов запрещенной информации и заблокировано 1,4 тыс. ресурсов.