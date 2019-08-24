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Власти поддержали идею убрать из выдачи «Яндекса» нелегальный алкоголь
Росалкогольрегулирование поддержало идею о привлечении поисковиков к борьбе с нелегальными продажами алкоголя в интернете. От интернет-компаний ждут повышения контроля за поисковой выдачей и контекстной рекламой
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование; РАР) считает «фильтрацию поисковой выдачи и контроль над контекстной рекламой по запросам с релевантными ключевыми словами» со стороны интернет-компаний эффективной мерой борьбы с нелегальной онлайн-торговлей алкоголем. Это следует из письма замруководителя службы Елены Афанасенко в ответ на обращение члена фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Зубарева. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель пресс-службы РАР.

В июле 2019 года Зубарев направил письма главе Роскомнадзора, Росалкогольрегулирования, руководству «Яндекса» и «ВКонтакте», в которых предложил усилить контроль за интернет-ресурсами, нелегально продающими алкоголь. В частности, он попросил интернет-компании, используя собственные компетенции, усилить легитимную фильтрацию поиска и увеличить контроль за снижением и исключением незаконных позиций из поисковой выдачи. Кроме того, депутат рассчитывает, что поисковики усилят контроль за системой контекстной рекламы, а также за латентной рекламой сервисов типа «доставка напитков круглосуточно», появляющаяся в органической поисковой выдаче после 23:00.

Что происходит с блокировкой «алкогольных» ресурсов

По данным Group-IB за 2018 год, объем рынка онлайн-торговли алкоголем вырос на 23%, или почти на 400 млн руб., и составил до 2,1 млрд руб. Спрос на покупку алкоголя в интернете за год вырос более чем на 35%, а на покупку с доставкой — на 30%.

В июне 2018 года Росалкогольрегулирование наравне с Роскомнадзором получило право досудебной блокировки ресурсов, торгующих спиртным онлайн. Согласно письму Афанасенко, с того момента (по состоянию на 29 июля) было принято более 5,3 тыс. решений о наличии на страницах сайтов запрещенной информации и заблокировано 1,4 тыс. ресурсов.

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Но вынесенное решение и последующее включение сайта в реестр Роскомнадзора не предполагает его автоматическое удаление из поисковой выдачи, и пользователь сможет зайти на ресурс, например, используя VPN, пояснил советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. В конце 2017 года Роскомнадзор разослал поисковым системам требования удалить из результатов выдачи уже заблокированные сайты, а также подключиться к реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку. Однако не все сайты, противоречащие закону, действительно удаляются из выдачи, поэтому вполне логично, что регулятор старается наладить сотрудничество с ИТ-компаниями, отметил адвокат.

«Но регулирование интернета, как и контроль за оборотом алкоголя, возложены на ответственные ведомства, и именно они должны решать, какие сайты считать законными, а какие — нет. Поисковик не должен блокировать ресурс, который пока не признан незаконным, по собственной инициативе. Возникает вопрос: почему службы перекладывают на «Яндекс» и другие поисковики часть своих обязанностей?» — недоумевает Янковский.

В «Яндексе» от комментариев отказались.

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Могут ли поисковики фильтровать выдачу

Фильтровать контент, в котором не содержатся напрямую слова «алкоголь», «торговля спиртным», крайне сложно, уверен Роман Янковский. «Сейчас поиск осуществляется автоматически, с использованием запрограммированных алгоритмов. От того же «Яндекса» явно потребуется дополнительная модерация, чтобы поменять эти алгоритмы, или они будут вынуждены вручную заводить всевозможные обороты, которые могут вести на сайты, нелегально торгующие спиртным, что потребует дополнительных ресурсов от компании», — считает юрист.

Что касается Google, то иностранная компания пока занимает компромиссную позицию и в большинстве случаев сотрудничает с российскими регуляторами, но вряд ли будет самостоятельно фильтровать какой-то контент за пределами заблокированных Роскомнадзором сайтов, заключил Янковский.

Реклама алкоголя запрещена уже сегодня, напоминает управляющий партнер юрфирмы Legalight Гарий Напалков.«Нельзя рекламировать как сам продукт, так и магазин, в котором он продается. Контекстная реклама также попадает под запрет, и Федеральная антимонопольная служба уже сейчас привлекает к ответственности компании в связи с появлением в рекламных строках результата поиска», — пояснил он.

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По его словам, вопрос в том, кого привлекать при контексте — поисковик или рекламодателя. «Пока по практике в основном привлекают рекламодателя, а не поисковик, хотя это спорный вопрос», — заключил он.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы пояснили, что если информация не подпадает под понятие рекламы (например, результаты поиска, сведения о реализуемых товарах на сайтах соответствующих магазинов), на такую информацию положения закона о рекламе не распространяются.

Когда легализуют продажи алкоголя в интернете

В июле Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты, снимающие запрет на дистанционную торговлю алкоголем и лекарствами с января 2020 года. Как рассказывал РБК глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, законопроект о дистанционной торговле алкоголем находится на финальной стадии согласования с ведомствами. По нему легализация продаж будет проходить в несколько этапов. С января 2020 года продавать через интернет можно будет только вина (включая игристые) с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а продавать их смогут только компании, имеющие лицензию на производство, а также профильные алкогольные операторы. К январю 2023 года в онлайне появится весь алкоголь, а продавать его смогут все розничные сети. Авторы законопроекта рассчитывают, что после принятия законопроекта 90% теневого оборота перейдет в легальное русло.

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«На площадке РАР мы ожидаем запуска Центра мониторинга или иной формы постоянной фильтрации и контроля за интернет-ресурсами, — отметил Виктор Зубарев. — Гарантий, что новые поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции сотрут теневой сектор контрафакта, нет. Поэтому комплексная работа по направлению будет продолжена».

При этом крупнейшие онлайн-продавцы уже начали вводить алкоголь в свой ассортимент. Например, в декабре 2018 года эта категория товаров появилась на «Яндекс.Маркет». Через каталог алкогольной продукции, где пользователи могут сравнивать цены на отдельные товары, и через контакты на сайте можно связываться с продавцом. Это вызвало интерес регулятора: в марте Росалкогольрегулирование направило компании предостережение по поводу продажи спиртного онлайн и потребовало исправить нарушения. Однако ФАС не нашла нарушений в работе площадки.

Авторы: Александра Посыпкина, Владимир Дергачев, Сергей Соболев
Теги: Яндекс, онлайн-торговля алкоголем, Роскомнадзор, Росалкогольрегулирование
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