Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора

Росалкогольрегулирование предостерегло «Яндекс.Маркет» от нарушения закона о регулировании оборота алкоголя. В декабре прошлого года в сервисе появился раздел, где нельзя купить, но можно сравнить цены на спиртное

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​Росалкогольрегулирование (РАР) направило «Яндекс.Маркет» предостережение, регулятор напомнил, что дистанционная продажа алкоголя запрещена, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на ответ РАР на запрос председателя правления Республиканского юридического общества Александра Хаминского.

Ведомство указало на недопустимость нарушения действующего законодательства о регулировании производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Росалкогольрегулировании подтвердили изданию, что выдали «Яндекс.Маркет» предостережение. «Организация должна устранить нарушения и уведомить об этом РАР», — заявили в пресс-службе регулятора.

Представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис утверждает, что компания еще не получала предостережения от Росалкогольрегулирования. По ее словам, размещаемая на сервисе информация не нарушает закон, поскольку не занимается дистанционной продажей спиртного.

Помимо РАР Хаминский обратился и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он считает, что сервис «выступает в качестве рекламной площадки». Однако в антимонопольном ведомстве не нашли нарушений, отметив, что представленные на «Яндекс.Маркет​» данные об алкогольной продукции являются «справочными сведениями» и не могут попадать под закон «О рекламе».