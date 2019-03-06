Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,84 0,09 EUR Бирж. 74,39 0,06 Brent 65,52 -0,15% USD Нал. 66,17 65,43 EUR Нал. 74,90 74,00 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1298 -0,0009 BTC/USD Бирж. 3 939,00 -12,70 IMOEX 2 476,15 0,40% RTSI 1 184,54 0,37% DJIA 25 806,63 -0,05% Nasdaq 7 576,36 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+17,25%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+17,25%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 05 мар, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 05 мар, 13:18
Ликерные вина признали наиболее качественными среди производимых в России Общество, 10:15 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:05 20 книг сезона: что читать этой весной Стиль, 09:58 ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину Политика, 09:57 Скворцова оказала помощь женщине на борту летевшего в Узбекистан самолета Общество, 09:54 Биатлонистку сборной России признали виновной в пропуске допинг-тестов Спорт, 09:53 Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора Технологии и медиа, 09:46 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 09:35 Пранкеры разыграли спецпредставителя Госдепа и обсудили счета Венесуэлы Политика, 09:31 Что подарить на 8 Марта: гид «РБК Стиль» Стиль, 09:11 Mitsubishi ASX: обзор рестайлингового кроссовера Авто, 09:03 Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли Технологии и медиа, 09:01 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 09:00 Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России Политика, 08:59
Технологии и медиа ,  
0 
Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора
Росалкогольрегулирование предостерегло «Яндекс.Маркет» от нарушения закона о регулировании оборота алкоголя. В декабре прошлого года в сервисе появился раздел, где нельзя купить, но можно сравнить цены на спиртное
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​Росалкогольрегулирование (РАР) направило «Яндекс.Маркет» предостережение, регулятор напомнил, что дистанционная продажа алкоголя запрещена, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на ответ РАР на запрос председателя правления Республиканского юридического общества Александра Хаминского.

Ведомство указало на недопустимость нарушения действующего законодательства о регулировании производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Росалкогольрегулировании подтвердили изданию, что выдали «Яндекс.Маркет» предостережение. «Организация должна устранить нарушения и уведомить об этом РАР», — заявили в пресс-службе регулятора.

Представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис утверждает, что компания еще не получала предостережения от Росалкогольрегулирования. По ее словам, размещаемая на сервисе информация не нарушает закон, поскольку не занимается дистанционной продажей спиртного.

Технологии и медиа
Цифровой градус: зачем «Яндекс.Маркет» витрина с алкоголем

Помимо РАР Хаминский обратился и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он считает, что сервис «выступает в качестве рекламной площадки». Однако в антимонопольном ведомстве не нашли нарушений, отметив, что представленные на «Яндекс.Маркет​» данные об алкогольной продукции являются «справочными сведениями» и не могут попадать под закон «О рекламе».

«Яндекс.Маркет» запустил раздел с алкогольной продукцией в декабре 2018 года, приобрести спиртное там нельзя, однако можно сравнивать цены и связываться с продавцами. Представитель компании говорила РБК, что сервис хочет изучить «восприятие пользователями новой категории и механизма отображения товаров», тестирование планируют завершить в первом квартале 2019 года.

Вопрос легализации онлайн-торговли алкоголем уже поднимали в Минфине, в подготовленном министерством законопроекте говорилось о возможности разрешить продажу алкоголя в интернете с 2019 года. Так, по планам министерства, сначала право торговать алкоголем в Сети получат производители спиртного и оптовые компании, розница — с 2022 года. Необходимые для этого поправки в законодательство еще не утверждены.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Росалкогольрегулирование, «Яндекс.Маркет»
Материалы по теме
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Бизнес
Цифровой градус: зачем «Яндекс.Маркет» витрина с алкоголем
Технологии и медиа
Российские интернет-магазины все чаще отдают логистику на аутсорс
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter