Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

Дмитрий Медведев поручил доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами. Ограничение на продажу этих товаров через интернет должны снять с января 2020 года

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами. Это следует из протокола совещания у председателя правительства, которое прошло 17 июля (копия документа есть у РБК).

В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет. О результатах работы ведомства должны доложить не позднее 7 ноября. Законопроект о продаже лекарств был внесен в Госдуму Минздравом еще в октябре 2017 года и в декабре того же года был принят в первом чтении.

Как рассказал РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, знакомый с ходом работы над документами, ко второму чтению профильные ведомства предлагают:

разрешить продажу лекарств через интернет с января 2020 года;

доставку лекарств смогут осуществлять только фармацевты;

продажа лекарств будет предусмотрена только для трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;

продавать онлайн можно будет как безрецептурные препараты, так и лекарства с электронными рецептами;

продажа психотропных, сильнодействующих препаратов, а также содержащих наркотические вещества, через интернет будет запрещена.

Соколов уточнил, что участники рынка онлайн-торговли выступают против двух предлагаемых пунктов: «Лекарства могут доставлять обычные курьеры. Главное, чтобы их обеспечили холодильниками и необходимой упаковкой. Также мы против территориального ограничения, так как доступ к удобной услуге должны иметь все граждане без исключения».