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Технологии и медиа ,  
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«Новые люди» предложили создать группу по спасению YouTube в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Зампредседателя партии «Новые люди» Александр Даванков предложил создать рабочую группу по сохранению работы видеохостинга YouTube в России. Такой запрос он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ есть в распоряжении РБК.

«Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — говорится в письме. Он назвал целью ее работы решение проблем в работе оборудования Google, которое используется для работы YouTube.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Даванков привел данные компании Mediascope, согласно которым более 50 млн россиян ежедневно пользуются YouTube, что сопоставимо с аудиторией «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Доля политического контента в российском сегменте видеосервиса, по его оценке, составляет менее 10%.

По словам Даванкова, остановка сервисов Google приведет к ограничению доступа к информации, а также росту нагрузки на российские сети и, как следствие, замедлению интернета в стране. Он привел в пример опыт Пакистана, где в 2008 году из-за отключения YouTube произошел «телекоммуникационный коллапс». Также остановка работы видеохостинга разорит «тысячи российских предпринимателей», которые специализируются на создании контента для YouTube, добавил зампред партии.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее «Ростелеком» предупредил о сбоях в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого для работы YouTube. В Кремле опровергли связь проблемы с блокировкой сервиса. После начала военной операции Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

Теги
Новые люди YouTube Google Минцифры Максут Шадаев
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