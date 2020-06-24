«Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса

«Яндекс» опубликовал прогноз по финансовым результатам за второй квартал. Компания ожидает чистый убыток в размере до 4,5 млрд руб. и допускает снижение выручки

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По предварительному прогнозу Yandex N.V., головная структура для «Яндекса» и других компаний группы, во втором квартале получит чистый убыток в размере от 3 млрд до 4,5 млрд руб. вместо чистой прибыли 3,4 млрд руб. год назад. Об этом говорится в сообщении компании. На показатель повлияло снижение операционной прибыли, а также потери из изменения курса валют.

Выручка компании останется на уровне аналогичного периода 2019 года или снизится на 2%, до 40,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA может снизиться в среднем на 40,8%, до 7,5–8 млрд руб. Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов. В частности, выручка направления «поиск и портал» может снизиться по итогам квартала в среднем на 10%, до 25–26 млрд руб. Аналогичный показатель у «Яндекс.Такси», куда помимо таксомоторного бизнеса также входит доставка еды, составит 11,9–12,3 млрд руб., что на 37,3% выше, чем во втором квартале 2019 года.

На показатель EBITDA повлияет снижение темпов роста выручки, а также продолжающиеся инвестиции в развитие новых бизнесов, включая «Яндекс.Лавка», подразделение беспилотников и медиасервисы.

Во вторник, 23 июня, «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. «Яндекс» станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а Сбербанк — «Яндекс.Деньги». Сделка должна состояться в третьем квартале, поэтому ее влияние будет заметно ближе к концу года.

«Яндекс» первым среди крупных российских интернет-компаний представил прогноз по результатам на второй квартал. По итогам первого квартала операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский лишь отмечал, что второй квартал будет более сложным, чем первый. Так, в первом квартале консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 13%, до 12,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 5%, до 5,1 млрд руб. При этом рекламная выручка компании выросла на 11%, до 30,1 млрд руб., а выручка в сегменте такси — на 50%, до 11,4 млрд руб.

До эпидемии «Яндекс» ожидал, что по итогам 2020 года выручка компании составит 214–221 млрд руб., то есть вырастет на 22–26% по сравнению с 2019 годом. Однако в апреле компания отозвала прогноз, пояснив, что не может оценить, как коронавирус отразится на финансовых результатах. Тогда же швейцарский банк UBS спрогнозировал первое за 12 лет падение выручки «Яндекса». По его модели из-за коронавируса и спровоцированного им экономического кризиса консолидированная выручка «Яндекса» в 2020 году может снизиться на 2%, до 171,8 млрд руб.