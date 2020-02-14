Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

Фото: Олег Яковлев / РБК

В четвертом квартале 2019 года консолидированная выручка Yandex N.V., головной компании для российского «Яндекса», выросла на 33% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 51,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Чистая прибыль Yandex снизилась на 95% и составила 0,3 млрд руб. Показатель EBITDA составил 13,2 млрд руб., что на 7% больше, чем год назад.

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркета» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 11,2 млрд руб., что на 75% меньше, чем в 2018-м. Показатель EBITDA вырос на 29%, до 51 млрд руб.

Лучшую динамику показала выручка сервисов «Яндекс.Карты», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облака», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Образования» — в четвертом квартале суммарный показатель вырос на 128%, до 5,096 млрд руб. Основной доход пришелся на «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», объясняется в отчете.

Выручка «Яндекс.Поиска» в последнем квартале года выросла на 16%, до 34,463 млрд руб. По итогам года этот показатель увеличился на 21%, до 121,834 млрд руб.